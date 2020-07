Detran-SP autoriza agendamento para provas práticas de direção

Matheus Moreira

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) autorizou, a partir dessa segunda (27), a retomada dos agendamentos de dia e horário para a aplicação dos exames práticos de direção pelos CFCs (Centros de Formação de Condutores). A medida beneficia cerca de 50 mil alunos que tiveram o processo de habilitação interrompido durante a pandemia e o agendamento deve ser feito pelo sistema e-CNH, já utilizado pelos CFCs em todo o Estado. A ação é aderente ao Plano São Paulo, permitida para regiões classificadas a partir da Fase 2 – Laranja.

Em junho, o governo estadual retomou, de forma gradual, as atividades dos CFCs com as aulas práticas. Hoje, o processo se estende à realização dos exames práticos, em ambientes abertos, de forma segura, seguindo protocolos sanitários do Detran-SP, debatidos com entidades que representam a categoria. O material está disponível no portal – www.detran.sp.gov.br.

O presidente do Detran-SP, Ernesto Mascellani Neto, destaca que a ampliação dos serviços digitais e as inovações tecnológicas trarão benefícios aos profissionais também após o período de distanciamento social. “Nosso objetivo é aprimorar cada vez mais os procedimentos para garantir agilidade e autonomia aos processos de habilitação. Não mediremos esforços para que o retorno aconteça de forma segura, possibilitando que as autoescolas mantenham suas atividades e o pleno atendimento a seus alunos”.

Com relação às aulas teóricas, o sistema de reconhecimento facial, desenvolvido pela Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) para que os alunos possam realizar as aulas de forma remota, em casa, já está pronto e as empresas podem disponibilizar mais essa opção para seus clientes.

Vale lembrar que o COntran (Conselho Nacional de Trânsito) alterou de 12 para 18 meses o prazo para conclusão do processo de habilitação.