Poupatempo inicia postagens pelos Correios para a entrega de CNHs

27/07/2020 | 11:17



No último dia 16 de julho, em parceria com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), o Poupatempo anunciou a entrega de 195 mil documentos, divididos em 130 mil RGs (Carteiras de Identidade) e 65 mil CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação). Eles já estavam prontos e se referem aos cidadãos atendidos nos três primeiros meses do ano, antes da suspensão temporária dos atendimentos por conta da pandemia.

Na primeira semana, o programa entregou 76 mil RGs solicitados em março. A partir de 03/08, começam a ser entregues os RGs emitidos em janeiro e fevereiro.

Para Murilo Macedo, diretor da Prodesp (empresa de Tecnologia do Governo do Estado que gerencia o Poupatempo), o objetivo da ação é oferecer mais facilidade para a população e evitar aglomerações futuras, quando as unidades forem reabertas. "Sabemos que a melhor maneira de se proteger é com o distanciamento social. Por isso, o Poupatempo se antecipou e, por meio de entrega em domicílio, atende a população de maneira responsável e segura”, afirma Macedo.

A entrega dos documentos é feita nos endereços de cadastros, gratuitamente. Caso não receba a correspondência até o dia 10 de agosto, o cidadão deve entrar em contato através dos canais de atendimento, o Fale Conosco, no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), ou o Fale com o Detran.SP, no site do órgão (www.detran.sp.gov.br).