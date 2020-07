Hotéis em Maresias, Juqueí e Cambury oferecem até 30% de desconto

Redação

Do Rota de Férias



27/07/2020 | 11:18



Os hotéis em Maresias, Juqueí e Cambury da Rede Beach Hotéis, no litoral norte de São Paulo, estão com até 30% de desconto para reservas feitas no segundo semestre de 2020. A promoção é válida, inclusive, para feriados prolongados. Vale ficar de olho para viajar caso a pandemia do novo coronavírus esteja controlada.

Preço dos hotéis em Hotéis em Maresias, Juqueí e Cambury

Com o desconto já aplicado, um fim de semana com duas diárias em setembro, por exemplo, de sexta a domingo, sai a partir de R$ 1.582 por casal no Beach Hotel Sunset, em Cambury. No Beach Hotel Juquehy, por sua vez, o pacote de duas diárias durante o fim de semana custa a partir de R$ 1.680 para duas pessoas. Em Maresias, é possível fazer reservas a partir de R$ 1.064 por casal.

Quem quiser aproveitar as tarifas promocionais já pode programar viagens, por exemplo, para o feriado de 12 de outubro, que cai numa segunda-feira. Nesse caso, os pacotes de sexta a segunda nos hotéis em Maresias, Juqueí e Cambury estão com 10% de desconto e partem de R$ 2.970 por casal (no Beach Hotel Cambury). Antes de fazer planos, no entanto, cheque todos os protocolos de segurança relacionados à viagem.

As praias mais bonitas do Brasil

Álbum traz seleção de fotos das 20 praias mais bonitas do Brasil.