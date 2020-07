Com nova identidade visual, reposicionamento da Fiat terá dois SUVs, motores turbo e transmissão CVT

Leo Alves

Do Garagem360



27/07/2020 | 10:18



Na última quarta-feira (22), a Fiat anunciou uma nova fase em sua trajetória no Brasil. De olho na liderança geral do mercado, a companhia italiana anunciou mudanças em sua identidade visual e confirmou dois novos SUVs, opções de motores turbo e uma nova transmissão automática.

Reposicionamento da Fiat

Em termos visuais, a Fiat vai andar para a frente, mas sem deixar o passado. O logotipo da empresa passa a ser o da grade frontal da nova Strada, com as letras da marca sem o escudo vermelho.

As antigas quatro barras, que foram utilizadas até o começo dos anos 2000, estão de volta. Elas serão utilizadas como detalhes, sempre em tamanho menor e com as cores da bandeira italiana.

Essa nova identidade estará presente nos carros e nas concessionárias da montadora.

Novos produtos

Para 2021, a Fiat já prepara o lançamento de um novo SUV. Já o segundo utilitário esportivo prometido só chega em 2022. Sem relevar muitos detalhes, a empresa só adiantou que ambos vão utilizar o sistema multimídia UConnect de sete polegadas, que oferece projeção sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

Além dos novos SUVs, a marca confirmou a nova geração do 500, que agora é elétrico, anunciou os novos motores turbo de três e quatro cilindros e uma nova transmissão do tipo CVT.

Na galeria, confira as fotos da nova Strada, primeiro carro da Fiat com a nova identidade visual.