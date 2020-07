Metroviários de São Paulo planejam paralisação a partir de amanhã

Tauana Marin

27/07/2020 | 10:06



O Sindicato dos Metroviários de São Paulo se prepara para reunião no TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho) prevista entre 11h e 14h desta segunda-feira (27) a fim de definir os próximos passos em relação a paralisação planejada a partir de amanhã e que ainda não tem prazos ajustados. Tudo irá depender da remediação e da votação dos trabalhadores em assembleia que será realizada, on-line, a partir das 18h.

Cerca de 9.000 trabalhadores não concordam com a redução da empresa no pagamento dos planos de saúde, assim como cortar os adicionais noturnos em 50% para 20%, além das horas extras (passando de 100% para 50%).

“Veja, não estamos pleiteando aumento salarial, apenas manutenção de benefícios conquistados. A paralisação é um alerta para a postura do governo. A greve já foi adiada por duas vezes a fim de não prejudicar ninguém, mas diante da decisão do governo, que tem feito nossa categoria agonizar, será necessário. Seguimos para uma morte lenta”, aponta o diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Sérgio Renato da Silva Magalhães.

A ação reivindica uma prorrogação de um acordo coletivo entre os trabalhadores e a empresa operadora do metrô paulista. A data-base da categoria é 1º de maio. “Em greve, a ideia é paralisar 100% das operações, uma vez que, manter uma pequena parcela em funcionamento é arriscado e não recomendado, já que a operação deixa de ser segura”, reitera Magalhães.