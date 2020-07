Para conter abusos, Procon-SP fiscaliza estabelecimentos comerciais

Do dgabc.com.br



Desde o início da pandemia provocada pela Covid-19, a Fundação Procon-SP fiscalizou cerca de 5.000 estabelecimentos comerciais, entre farmácias, supermercados, distribuidores de gás e postos de combustíveis, em 302 municípios do Estado. Fornecedores que praticam preços abusivos ou cometem irregularidades ao Código de Defesa do Consumidor são multados. Produtos essenciais também foram alvo das ações. O preço do botijão de gás, por exemplo, ficou mantido na faixa de R$ 70, em razão de operações realizadas pelo Procon-SP em conjunto com a Polícia Civil. Vale lembrar que, durante a quarentena, no Grande ABC, o valor do botijão, por exemplo, chegou a R$ 90, em média, entre abril e maio, além do item chegar a faltar entre as sete cidade.

Do mesmo modo, os produtos da cesta básica, como o arroz (em que, da média de R$ 9, o pacote de cinco quilos passou, em alguns casos, para R$ 20), e com as fiscalizações ficaram em patamares mais aceitáveis. Segundo o secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capez, a ação do Procon-SP tem como objetivo combater práticas abusivas, como o aumento desproporcional do preço de produtos como álcool em gel e máscaras de proteção.

Consumidores têm procurado o Procon-SP para reclamar, tirar dúvidas e denunciar problemas de consumo relacionados à pandemia. Até junho, foram registrou mais de 300.000 atendimentos, um aumento de 45% em relação ao mesmo período no ano anterior.

Em decorrência de problemas causados pelo novo coronavírus, alguns setores e empresas tiveram números elevados de reclamações, tais como: compras online (120.000), energia elétrica (47.500), escolas e faculdades (7.950), agências de viagem (3.800) e companhias aéreas (1.700).

As denúncias podem ser feitas por meio da internet (www.procon.sp.gov.br), aplicativo – disponível para Android e iOS – ou redes sociais; para as denúncias, marque Procon-SP, indicando o endereço ou site do estabelecimento.

Fornecedores que tenham dúvidas sobre seus deveres podem consultar o site.