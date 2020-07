Roberto Justus e Ana Paula Siebert são criticados por moradores de Paraty após curtirem o local durante a quarentena: Quem tem dinheiro manda?

27/07/2020 | 09:10



Roberto Justus e Ana Paula Siebert se tornaram assunto em um grupo de moradores de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, no último domingo, dia 26, por supostamente estarem furando a quarentena imposta pela cidade desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil há quatro meses.

No Facebook, fotos do casal foram divulgadas em um grupo chamado Trindade Vive com a seguinte mensagem:

Paraty está fechada para o turismo por decreto municipal, mas assim como o Condomínio Laranjeiras, o aeroporto da cidade está a disposição para celebridades que aqui quiserem chegar para passear com as suas lanchas. Segundo a esposa de Roberto Justos, Ana Paula Siebert, o município está aberto ao turismo para quem apresentar teste negativo para o Covid-19. Hoje, 26 de julho, são 570 casos confirmados de coronavírus em Paraty e 20 mortes. Como diz o poeta, navegar é preciso, viver não é preciso. Essa cidade precisa mudar para ser governada para o povo e não somente para a elite milionária.

Segundo a revista Vogue, Ana Paula teria respondido um seguidor no Instagram que perguntou como ela e a família haviam feito para chegar em Paraty. O comentário, no entanto, foi apagado.

Está autorizado o pouso para quem apresenta exame negativo de Covid e está autorizado passeios de barcos particulares, sem aglomerações, teria dito a influenciadora digital em resposta às críticas.

Além disso, no post muitos moradores ainda deram suas opiniões, escrevendo nos comentários:

Por causa da imbecilidade da elite não vamos sair desse caos, disse um.

Uma vergonha. Então, quem [tem] dinheiro manda agora? Fechou para todos, mas eles não são todos. Hipócrita, disse outro.

Se você é rica, pode tudo, apontou uma terceira.

Apesar das críticas, o casal mostrou nas redes sociais como foi o passeio na companhia da filha Vicky, de apenas dois meses de vida. Em seu Instagram, Roberto Justos postou uma foto da família.

Já estou curtindo o fim-de-semana com a mamãe e o papai! #babyvickysj