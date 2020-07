Projeto social de Santo André recebe uma tonelada de alimentos arrecadada em live

Do dgabc.com.br



27/07/2020 | 08:59



Cerca de uma tonelada de alimentos serão doados para a Associação Beneficente Criança Cidadã, projeto social mantido pelo Rotary Club Santo André Norte. A doação foi feita pelas empresas Global Park, TAF Terraplanagem e Aya Sushi durante a apresentação da live Frank na Mansão 360, realizada sexta-feira, pelo cantor Frank Aguiar, vice-prefeito de São Bernardo na gestão de Luiz Marinho (PT).

A associação beneficente oferece atendimento socioeducativo à 80 crianças do Grande ABC, com o objetivo de oferecer condições que os auxiliem no desenvolvimento biopsicossocial e contribuindo para a formação de cidadãos cientes de seus direitos e deveres, dentro de padrões estabelecidos pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Essa não foi a primeira doação feita pelo cantor. Na semana passada, a mesma instituição recebeu doação de itens de proteção ao coronavírus que foram arrecadados na outra live, como álcool em gel, máscaras e cestas básicas.