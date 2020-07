Corinthians cumpre dever, não convence, mas se garante

Da Redação



27/07/2020 | 00:01



O Corinthians cumpriu seu dever, anotou 2 a 0 ontem contra o Oeste, na Arena Barueri, e, mesmo sem convencer, assegurou vaga à próxima fase do Campeonato Paulista, com ajuda do rival São Paulo, que bateu o Guarani. O Timão sofreu no primeiro tempo, mas jogou o suficiente para garantir a vitória diante do lanterna do torneio, triunfando mais uma vez com gols de defensores: Danilo Avelar e Éderson. O time de Barueri foi rebaixado à Série A-2.

O Alvinegro começou mal o duelo. Viu o Oeste oferecer perigo em contra-ataques, que exigiram trabalho de Cássio. Pecou em criatividade, mas, aos 47 minutos do primeiro tempo, em bola parada, Luan, apagado, levantou, Avelar se antecipou à defesa e cabeceou firme. No segundo tempo, o Timão evitou se arriscar. Ficou com um a mais e, no fim, Éderson acertou belo chute de fora da área, sacramentando o placar.

Nas quartas, o Timão visita o Red Bull Bragantino