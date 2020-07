Santo André joga mal e sofre revés do Ituano no Canindé

Dérek Bittencourt

27/07/2020 | 00:01



O Santo André fez sua pior apresentação no Campeonato Paulista e acabou perdendo do Ituano por 3 a 1, ontem à tarde, no Estádio Canindé, pela 12ª e última rodada da primeira fase. Já classificado, o Ramalhão se deu ao luxo de poupar alguns titulares que estavam pendurados ou em piores condições físicas e, diante de adversário desesperado na luta contra o rebaixamento, levou a pior. O resultado, inclusive, fez o time andreense perder a liderança do Grupo B, situação que o leva a jogar as quartas de final contra o Palmeiras no Allianz Parque – data e horário serão definidos hoje.

O time de Itu começou com tudo, pressionando a saída de bola e forçando o Santo André ao erro. Foi assim que, logo aos quatro minutos, Taliari chutou, a bola bateu no braço de Nando Carandina dentro da área e o árbitro marcou pênalti, convertido por Corrêa.

O Ramalhão chegou ao empate aos 28, em gol contra marcado pelo ex-zagueiro andreense Suéliton. No lance seguinte, porém, em desatenção total da zaga, Corrêa cobrou escanteio e Taliari desviou de cabeça: 2 a 1. Antes do intervalo, o Ituano ainda fez o terceiro, com Gabriel Barros, novamente de cabeça, em placar que perdurou até o fim do jogo.