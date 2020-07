Água Santa perde de virada e volta à A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/07/2020 | 00:01



O Água Santa estará de volta à Série A-2 do Campeonato Paulista em 2021. Um ano depois de conseguir o acesso à elite em razão da fusão administrativa entre Red Bull e Bragantino, que beneficiou o Netuno – terceiro colocado na divisão de acesso de 2019 –, o time pagou o preço do início muito ruim de Estadual. E o último capítulo para definição do rebaixamento, ontem, ocorreu de forma melancólica.

Isso porque o representante de Diadema saiu na frente do Palmeiras no placar, com gol de Lucas Silva, que classificaria a equipe para as quartas de final sem depender de nenhum outro resultado. Porém, o Verdão alcançou a virada (2 a 1), adversários diretos conseguiram os pontos necessários e todo este cenário decretou a degola dos diademenses. Os alviverdes, já classificados, alcançaram a liderança do Grupo B e jogarão em casa as quartas de final contra o Santo André.

Assim como havia dito antes do jogo, o técnico Toninho Cecílio realizou mudanças na escalação do Água Santa e propôs um time mais leve para cima da zaga palmeirense formada por Vitor Hugo e Felipe Melo. Assim, Uederson ganhou o lugar de Caio Dantas. O treinador também reforçou a marcação com um homem mais leve no meio de campo, colocando Diogo Marzagão no lugar de Wellington Reis.

Na primeira etapa, o Netuno demonstrou time bem encaixado defensivamente, mas com pouca inspiração ofensiva. Empate parecia resultado suficiente para as ambições da equipe de Diadema. Já o Palmeiras teve apenas uma boa chance, com Roni.

O Água Santa voltou mais aceso para a segunda etapa e aos 17 minutos Luan Dias achou Lucas Silva nas costas de Vitor Hugo e o atacante empurrou às redes: 1 a 0. Naquele instante, o Netuno estava garantido no mata-mata para enfrentar o Santos. Porém, Ramires, aos 26, e Luiz Adriano, aos 42, decretaram a virada e o rebaixamento do Netuno.

Definidos duelos das quartas; Oeste cai

Com a realização da 12ª rodada do Campeonato Paulista e a ocupação das últimas vagas, foram definidos os confrontos das quartas de final – datas, horários e locais das partidas serão divulgados hoje, após reunião, pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O Santos enfrentará a Ponte Preta, que venceu o Mirassol por 1 a 0, no Estádio 1º de Maio. Com o triunfo, a Macaca saiu da zona de rebaixamento diretamente para a zona de classificação do Grupo A, afundando o Água Santa, que caiu junto do Oeste – este superado pelo Corinthians, por 2 a 0, na Arena Barueri. O Timão acabou beneficiado pela vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Guarani e vai encarar o Red Bull Bragantino em uma das quartas de final, ambos ficaram com as vagas do Grupo D.

Palmeiras e Santo André já estavam classificados na Cha ve B, mas definido-se mando alviverde no mata-mata. Por fim, o São Paulo vai receber o Mirassol, que consolidou a segunda colocação do Grupo C.