Câmara de Mauá vai alugar veículos novos

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



27/07/2020 | 00:19



A Câmara de Mauá, presidida por Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), decidiu renovar a frota de veículos da casa e colocou na rua licitação para alugar 26 novos carros, todos zero-quilômetro. A iniciativa ocorre em momento em que a cidade vê prejuízos às contas públicas em decorrência das medidas de distanciamento físico impostas pela pandemia de Covid-19.

O Legislativo mauaense não possui frota de veículos próprios. O edital prevê série de exigências para a locação de carros, como a necessidade de os automóveis serem novos, modelos sedan e hatch e não inferiores a 2020. Os veículos vão atender a cada um dos 23 gabinetes, mais a presidência. As regras do certame também preveem uso por parte de servidores da casa.

Atualmente, a Câmara de Mauá mantém contrato com a Garloc Transportes, Logística e Locações, pelo valor de R$ 546 mil por ano. O acordo foi firmado ainda na gestão de Marcelo Oliveira (PT), que entendeu que a locação de veículos era mais econômica por não ter gastos com manutenção dos veículos.

O atual contrato trata-se de aditivo ao convênio original e foi assinado em agosto do ano passado, já na gestão de Neycar, mesmo depois de a firma ser alvo da Operação Prato Feito, deflagrada pela PF (Polícia Federal) e de ser proibida pela Justiça Federal de contratar com o poder público. As investigações, que culminaram com a segunda prisão de Atila, davam conta de que existia suposto esquema de organização criminosa envolvendo empresas prestadoras de serviço do Paço e do Legislativo e que essas firmas supostamente pagavam propinas ao prefeito e a parte dos vereadores. Todos negam as ilegalidades.

O novo contrato prevê que os veículos tenham motor 1.4, e sejam equipados com direção hidráulica ou elétrica e ar-condicionado. O edital não cita qual o valor que a casa pretende desembolsar com o novo acordo, mas o pregão estabelece que será declarada vencedora a empresa que apresentar menor preço para a prestação dos serviços. O Legislativo mauaense se compromete a ressarcir à empresa os valores decorrentes de multas de trânsito.

Ao Diário, a Câmara de Mauá alegou que a necessidade da licitação se deu em decorrência do término do acordo com a Garloc. A casa frisou que o contrato vigente não permite ser prorrogado novamente e que a locação é alternativa mais econômica do que a aquisição de veículos próprios.

Desde o início da pandemia, a atuação da casa vem sendo alvo de críticas. A Câmara suspendeu a realização de sessões por várias semanas por causa das medidas de distanciamento físico em decorrência da disseminação do coronavírus. Em abril, chegou a promover plenária de forma virtual, mas depois paralisou os trabalhos novamente. As sessões voltaram em junho, de forma presencial, mas foram novamente paralisadas devido o recesso parlamentar.