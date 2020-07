Polícia Militar intensifica ações de combate ao crime

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



26/07/2020 | 18:35



Com objetivo de coibir o tráfico de entorpecentes no Grande ABC, equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) e da Força Tática realizam a operação denominada Força Matricial, que contou com barreiras sanitárias, bloqueios de fiscalização, policiamento ostensivo em bairros mais vulnerávies e abordagens suspeitas.

A ação teve início na tarde de sábado e foi mantida até o ínicio da manhã de ontem, contando com nove bloqueios e 12 pontos de visibilidade. Ao todo, 19 viaturas, 10 motocicletas e 70 policiais militares estiveram em atividade, que fiscalizou 137 pessoas, 61 carros e 36 motos.

Comandante do CPAM/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6) – que responde pelo Grande ABC –, o coronel Renato Nery Machado explicou que a operação foi desenvolvida com o objetivo “de plena de prevenção ao crime”, com destaque para coibir o tráfico de drogas e crimes patrimoniais. “Agora, com a retomada gradual das atividades sociais e econômicas, a Polícia Militar, que em momento algum reduziu suas ações preventivas, necessita estar mais presente”, pontuou.

Segundo o comandante, a ação foi positiva. “Atingimos nível muito bom dos índices criminais. Precisamos mantê-los, esta é nossa meta”, confirmou Nery.

Uma das ações de destaque foi na Rua Pernambuco, em Mauá, onde a equipe do Baep apreendeu 232 invólucros de maconha, 135 de cocaína, 521 de crack e mais R$ 117 em espécie, com dois criminosos que foram encaminhados ao 1º DP (Centro) e presos.

RESULTADO

A apreensão envolveu 394 gramas de maconha, 132 gramas de cocaína e 289 gramas de crack. Em outro endereço da região, mais 61 papelotes de cocaína, 51 pinos de cocaína, 208 porções de maconha, 12 skunk (‘maconha de laboratório’) em pequenos potes e R$ 64 em espécie foram apreendidos pelos policiais. Ao todo, foram realizadas quatro prisões em flagrante, sendo duas por tráfico, uma por violência doméstica e uma por embriaguez.