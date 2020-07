Mesmo com todas as traições, Mayra Cardi decide manter tatuagem com nome de Arthur Aguiar

26/07/2020 | 18:10



Mayra Cardi não é do tipo que termina um relacionamento e corre para apagar todos os registros do ex-companheiro em sua vida. A life coach gravou um desabafo neste domingo, dia 26, em seu Stories do Instagram para explicar porque vai manter a tatuagem que tem com o nome de Arthur Aguiar.

Mesmo com todas as traições descobertas e toda a mágoa que ela está carregando pelo ator, Mayra disse que não vai conseguir apagá-lo de sua vida e, por isso, não pretende cobrir a marca em seu corpo.

- A minha resposta para todas as tatuagens que eu tenho é que a pele só é uma marcação do que você tem por dentro. A sua história está no coração. Então, o que está na pele, se está marcado ou não, você não vai esquecer a sua história, declarou.

A mãe de Sofia ainda carrega uma homenagem feita a seu primeiro marido, mas a memória dessa é mais positiva:

- Eu tenho orgulho de cada tatuagem que eu tenho, porque as pessoas representam muito, são muito importantes para mim. Meu ex-marido, no caso o Greto [Guariz], foi uma pessoa muito importante para mim, que eu sou muito grata e terei eternamente essas tatuagens.

Desde a separação de Mayra com Arthur, eles nunca mais se viram e o motivo é que, cada vez mais, a empresária tem descoberto podres sobre o artista.

- Eu nunca imaginei que ia passar por uma coisa dessas. Não tenho orgulho de ter tido essa pessoa na minha vida, revelou.

E continuou:

- Toda vez que eu olhar para aquele local, eu vou lembrar. Não vai mudar nada. Mas eu vou ressignificá-la, em breve vocês vão saber. Apagar, não. Infelizmente, não vou conseguir apagar da minha vida.

Sobre sua nova vida de solteira, a beldade respondeu que está amando:

- Estou muito mais feliz. Eu não quero ninguém por muitos anos.