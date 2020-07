Bruna Marquezine se inspira em transição capilar de Maisa Silva e mostra suas madeixas quase naturais

26/07/2020 | 18:10



A transição capilar está virando uma moda do bem e passou a impactar a vida de diversas celebridades. Maisa Silva foi uma das primeiras a ser manifestar nos últimos meses para dizer que estava abandonando o alisamento de vez.

A apresentadora inspirou muitos seguidores e outras famosas entraram na tendência. Foi o caso de Bruna Marquezine, que na noite do último sábado, dia 25, interagiu no Twitter com Maisa para mostrar seu cabelo natural.

A atriz respondeu a uma postagem da dona do Programa da Maisa, que continha duas fotos suas com o cabelo cacheado e a mensagem de boa noite.

Está linda! O meu está quase todo limpinho, prima, escreveu Bruna, acompanhada de um vídeo em que ela aparecia tocando o próprio cabelo e mostrando os seus cachos.

A namorada de Nicholas Arashiro adorou a mensagem e correu para responder:

Que perfeitona de ondinhas, Bru. Doida para ver você de cabelo natural em um photoshoot [ou sessão de fotos] bem bafo.