Pedro Scooby pratica esporte radical com filho de oito de idade e avisa: Não adianta vir julgar, não se usa capacete

26/07/2020 | 10:11



Eita! Pedro Scooby quis mostrar que está se divertindo na Suíça com os filhos, mas já aproveitou para mandar um recado para aqueles internautas que estão sempre lhe criticando.

No sábado, dia 25, o surfista publicou uma série de fotos e vídeos mostrando que praticou wakesurf com os filhos Dom, de oito anos de idade, e Bem, de quatro anos. Já prevendo as mensagens que receberia por aparecer com as crianças praticando um esporte radical, Scooby escreveu:

Não adianta vir julgar! Wakesurf não se usa capacete. Só wakeboard normal, escreveu ele na legenda do vídeo em que o filho mais velho aparece sozinho na prancha.

As crianças, que são fruto da relação dele com Luana Piovani, aparecem usando colete salva-vidas a todo momento do passeio. O caçula apenas apareceu praticando o esporte na companhia do pai.

No ano passado, Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, sofreu um acidente ao praticar wakeboard sem capacente. Ele precisou ficar internado e realizar uma cirurgia ao sofrer um traumatismo craniano. Na época, Huck reconheceu o erro pelo filho estar sem capacete e passou a incentivar o uso da proteção durante a prática.