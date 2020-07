Desfecho da licitação do Jaboticabal fica para agosto

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



26/07/2020 | 00:04



O desfecho do processo licitatório para viabilizar a construção do Piscinão Jaboticabal, nas divisas de São Paulo, São Bernardo e São Caetano, vai se arrastar até agosto. A previsão inicial era finalizar o certame em fevereiro. Na sequência, surgiu a pandemia do coronavírus. O Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica), ligado ao governo de São Paulo, passou a estimar no cronograma a publicação do resultado derradeiro e assinatura do contrato na primeira semana do junho, mas não aconteceu. De acordo com o órgão estadual, o processo continua em trâmite.

“A licitação para a construção do Jaboticabal segue em andamento”, afirmou o Daee. “A assinatura do contrato está prevista para agosto, e a assinatura da ordem de serviço, para setembro. Vencida esta etapa, inicia-se um período de cerca de 15 dias para mobilização do canteiro de obras, equipamentos e pessoal”, emendou.

A última atualização do Daee foi que três concorrentes classificadas ainda participavam do certame: Consórcio RAC Jaboticabal, Consórcio FPN e Engibrás Engenharia AS. A abertura do edital se deu em outubro, e os envelopes com a documentação de habilitação entregues em abril. Mesmo com novo atraso nos prazos, o órgão estipula concluir as obras do equipamento até o fim de 2022, data divulgada no balanço anterior – embora com um ano de diferença em relação à programação preliminar do governador João Doria (PSDB).

A promessa do piscinão reapareceu após enchente no verão do ano passado, que culminou na morte de dez pessoas. O reservatório deve ocupar área de 154 mil metros quadrados e terá capacidade para armazenar 900 mil metros cúbicos de água. O investimento previsto é da ordem de R$ 315 milhões.