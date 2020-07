Corinthians desafia Oeste na torcida por rival paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/07/2020 | 00:01



O Corinthians não depende apenas de si para escapar de vexame no Campeonato Paulista. Atual campeão, o Timão corre risco de não se classificar para a segunda fase, em situação taxada pelo presidente Andrés Sanchez como “uma vergonha” caso aconteça. Para evitar este cenário desastroso, os comandados de Tiago Nunes precisam vencer o Oeste, às 16h, na Arena Barueri, e torcerem por derrota do Guarani para o São Paulo, na Vila Belmiro. Um empate entre o time de Campinas contra o Tricolor também pode ser suficiente, caso os corintianos triunfem sobre a Onça por três gols de diferença. Entretanto, a equipe mandante necessita da vitória para escapar do rebaixamento.

“Sabemos da nossa responsabilidade. É muito feio o Corinthians não se classificar. Ficar fora na primeira fase é uma vergonha, mas não será a primeira nem a última vez. Estamos trabalhando para fazer nossa obrigação”, declarou Andrés Sanchez, que disse não se importar com o fato de o São Paulo usar os reservas em seu compromisso. “Não estamos preocupados se o São Paulo vai fazer isso ou aquilo, deixar para lá ou para cá. Temos de tentar ganhar o jogo. Nosso objetivo era ganhar os dois jogos depois da pandemia. O São Paulo pode colocar o sub-15, sub-20, sub-30. Temos de nos preocupar em fazer o nosso jogo, tentar ganhar. O Oeste vai dar a vida e temos de dar a vida mais ainda”, emendou o dirigente.