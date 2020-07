Santo André vai em busca da liderança contra ameaçado Ituano

Dérek Bittencourt

26/07/2020 | 00:01



O Santo André já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista e até já conhece o adversário da próxima fase, que será o Palmeiras. Atual líder do Grupo B, com 20 pontos, o Ramalhão espera consolidar essa colocação para poder enfrentar o Verdão (vice, com 19) como mandante – possivelmente em Bragança Paulista – e ter vantagens nos próximos mata-mata. Para isso, e para não ter que depender do resultado dos palmeirenses, é fundamental vitória sobre o Ituano, às 16h, no Estádio do Canindé, na Capital. O time da região mandará a partida no campo da Portuguesa porque o Bruno Daniel serve como hospital de campanha no combate à Covid-19.

O técnico Paulo Roberto flertou com a possibilidade de dar descanso para alguns jogadores, pensando no Palmeiras. Entretanto, independentemente de quem jogar, a intenção é uma só. “A equipe que entrar em campo vai dar o melhor. Brigamos pela primeira colocação. Respeitamos adversário, mas vamos com estratégia para pontuar e, se possível, vencer o jogo”, disse o atacante Branquinho. “O sentimento é de satisfação por conquistar as vagas com uma rodada de antecedência. Agora vamos em busca de outros objetivos.”