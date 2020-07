Reencontros marcam duelo entre Palmeiras e Água Santa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/07/2020 | 00:01



Palmeiras e Água Santa bem que poderiam protagonizar hoje um daqueles jogos de fim de ano, que reúnem amigos para um bate-bola acompanhado de churrasco e muita conversa. Isso porque haverá verdadeira reunião de peças que já estiveram do outro lado, com memórias e identificação. Porém, o duelo pela 12ª rodada do Paulistão é de vital importância, sobretudo para o Netuno, que precisa do triunfo para não depender de ninguém na luta contra o rebaixamento e, de quebra, ainda consolida a classificação para a próxima fase.

Já garantido nas quartas de final, o Verdão, por sua vez, espera conquistar os três pontos no encontro das 16h, no Allianz Parque, para tentar tirar do Santo André a liderança do Grupo B (para isso, além de triunfar, os palmeirenses têm de torcer por derrota ramalhina). Ou seja, ingredientes que deverão tornar esta reunião uma partida intensa.

O Água Santa tem três personagens que passaram pelo Palmeiras: o diretor Marcos Assunção, que fez história em seu fim de carreira como jogador vestindo a camisa alviverde; o atacante Tadeu; e o técnico Toninho Cecílio, revelado no Verdão, que passou pelo time profissional e era dirigente no último título paulista da equipe, em 2008, quando o treinador alviverde era justamente Vanderlei Luxemburgo, atual comandante do adversário. Ou seja, muitas coincidências.

“É diferente, a palavra que me vem à cabeça quando penso no Palmeiras é gratidão, mas sou profissional. Quando o jogo começa, a cabeça não pensa nem um instante em qualquer outra situação. Já joguei contra o Palmeiras antes e defendo aquele que me paga, que confia no meu trabalho”, destacou Toninho Cecílio, que admite possibilidade de mexer na escalação com relação ao time que empatou por 0 a 0 com o Mirassol. “Preciso encontrar a melhor forma de montar a equipe”, explicou o treinador, que levará em consideração a condição física dos jogadores e as características do adversário, que exigem “time mais leve”, segundo ele.

No Palmeiras, Luxemburgo tenta esquecer a derrota no clássico contra o Corinthians. Zé Rafael e Viña não deverão iniciar o duelo, dando lugares a Lucas Lima e Diogo Barbosa.