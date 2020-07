Sétima edição do Moeda Pet entrega 471 kg de ração animal

Da Redação



26/07/2020



A Prefeitura de Santo André realizou ontem, no Paço Municipal, a sétima edição do Moeda Pet, ação que troca garrafas PET por alimento para cães e gatos. Cada quilo do material reciclável é revertido em um quilo de ração para os animais. E, somente ontem, foram distribuídos 471 quilos da alimentação para pets. As trocas foram realizadas no sistema drive-thru, para evitar aglomerações – como forma de proteção à propagação do novo coronavírus.

Quem não tiver interesse em levar a ração pode, no momento da troca, fazer doação à Uapa (União Andreense Protetora dos Animais), que faz a distribuição entre os protetores independentes cadastrados.