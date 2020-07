Região tem quatro ocorrências diárias que envolvem drogas

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/07/2020 | 00:01



Segundo dados divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), de janeiro a maio deste ano, o Grande ABC registrou 660 ocorrências envolvendo porte, tráfico e apreensão de entorpecentes. Média de quatro casos por dia. Apesar do número contabilizado ter sido menor do que no mesmo período em 2019 – registrados 791 – o registro continua alarmante.

O tráfico de drogas é a categoria que mais registra ocorrências na região, somando 525, contra 59 de porte e 76 de apreensões de entorpecentes. São Bernardo foi o município que mais registrou ocorrências com drogas entre as sete cidades da região, com destaque para os 168 casos de tráfico registrados de janeiro a maio. Causa curiosidade o fato de São Caetano não ter registrado nenhuma ocorrência, em nenhum dos três itens (veja os dados dos municípios na arte ao lado).

O coronel Renato Nery Machado, comandante do CPAM/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6) – que responde pelo Grande ABC –, destacou que a redução das ocorrências está diretamente ligada ao isolamento físico, imposto pela pandemia do novo coronavírus, o que reduz o número de abordagens desta natureza.

“Com menos pessoas circulando nas ruas, o número de abordagens apresentou essa queda significativa. Agora, com a flexibilização (da quarentena), pode ser que este número volte a aumentar”, projetou o coronel. “Apesar da menor demanda, não houve redução dos nossos trabalhos. Mantivemos a rotina”, detalhou Renato Nery Machado, que explica que as equipes, durante a reclusão, mantiveram o foco nos crimes patrimoniais.

O coronel contou que os trabalhos de inteligência da PM (Polícia Militar) continuou normalmente mesmo diante da pandemia, mas os resultados demoram um pouco para aparecer aos olhos da população. “Nosso trabalho, diante de pontos viciados de drogas, é constante, porém, não é um trabalho da noite para o dia. Precisamos mapear todo local e fazer pesquisa mais elaborada, muitas vezes o trabalho é iniciado por meio de uma denúncia anônima”, comentou.

Exemplo disso ocorreu na última segunda-feira, quando a equipe do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais), de São Bernardo, prendeu dois homens e uma mulher em flagrante com 2,3 toneladas de entorpecentes, no bairro Cooperativa. A equipe desconfiou de movimentação em frente a um galpão, onde as três pessoas foram abordadas. Durante a busca, foram localizados dois tijolos de maconha. Questionados, o trio confessou que faria o transporte da droga para distribuição em alguns municípios em São Paulo. Já dentro do galpão foi realizada vistoria e localizado caminhão com a droga escondida no meio de carga de grãos de milho. No total, foram apreendidos 2.314 quilos de maconha, além de um caminhão, duas carretas, um caminhão-trator e um veículo Honda Civic.