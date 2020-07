Ônibus pega fogo ao lado do terminal Piraporinha

Do Diário do Grande ABC



25/07/2020 | 17:33



Neste sábado, por volta das 11h10, um ônibus pegou fogo lado ao lado do terminal Piraporinha da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), em Diadema. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e duas viaturas foram enviadas ao local para combater as labaredas, que consumiram o veículo quase que em sua totalidade.

Informações dão conta que problemas elétricos iniciaram o fogo pouco depois de o veículo ser estacionado. Ninguém se feriu e, segundo a corporação, não houve danos à fiação elétrica ou às edificações próximas. O incidente também não atrapalhou o funcionamento do terminal viário, que seguiu normalmente em operação.