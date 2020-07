Paola Carosella pede desculpas após cancelamento na internet por suposta gordofobia

25/07/2020 | 16:10



Na maior parte do tempo, Paola Carosella é a rainha da internet, sempre muito elogiada por suas atitudes e posicionamentos. Mas nem por isso ela está imune à críticas. Foi então que esta semana, a chef causou um burburinho por ter postado no Twitter um comentário que foi considerado gordofóbico.

Ao compartilhar uma postagem de um internauta que comentava o impacto positivo no meio ambiente dos alimentos feitos de proteínas vegetais, ao invés de carne animal, Paola alfinetou:

Já tentou agroecologia? Comida de verdade? Feita por pessoas? Agricultura local? Comida que respeita a cultura? Comida que respeita biomas? Que respeita pessoas? Que não produz miséria? Aquela saudável, que não nos deixa obesos, hipertensos...

Mesmo havendo uma relação comprovada por diversas pesquisas científicas entre a obesidade e alimentos ultraprocessados, os seguidores não gostaram nada do comentário da apresentadora e partiram para as críticas.

Não entendo porque não parar ali, em comida que não produz miséria. Quem fala sobre alimentação saudável precisa ter o cuidado redobrado de não reforçar estereótipos, como o de que pessoas gordas existem em tais corpos porque não comem comida saudável, escreveu uma internauta.

Paola rebateu alguns posicionamentos, mas percebeu a repercussão do caso e se adiantou:

Aparentemente eu fui cancelada.

Foi só neste sábado, dia 25, que ela percebeu que se expressou mal e postou uma retratação:

Eu deveria ter usado a palavra doentes no lugar de obesos - aquela que nos deixa doentes, isso foi o que muita gente quis me dizer e eu não entendi. Me desculpem.

Agora, vamos ver se a internet vai perdoar e ela vai continuar sendo amada.