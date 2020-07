Cleo revela que não vai renovar contrato com a Globo: - Inquietude artística

25/07/2020 | 14:10



Nos últimos tempos, estão rolando algumas demissões ou rescisões de contratos de celebridades que fizeram parte de novelas e atrações bem-sucedidas da Globo, e este foi o caso de Cleo Pires.

Em suas redes sociais, a atriz contou que seu contrato com a emissora acaba no final do mês de julho e que, a partir dessa data, ela será contratada apenas para trabalhos pontuais:

Atuar é uma das minhas paixões, não existe a possibilidade de um dia eu parar de exercer essa profissão. Vocês ainda vão me ver em muita novela, filme, série. Atuar é uma das coisas que me transforma, que me permite viver experiências incríveis. O que vai acontecer é que eu não vou ser uma atriz exclusiva da empresa.

Cleo também declarou que se desvincular já era algo que ela vinha pensando:

- É um lance que eu venho estudando há bastante tempo, tenho uma inquietude artística que está me impulsionando para novos rumos há um tempo, e estou pronta para esse novo ciclo.

Por fim, ela agradeceu a trajetória no canal:

- Eu fico muito grata por tudo que aprendi lá, todas as pessoas que conheci, as personagens que pude viver. A experiência que ganhei na Globo me permitiu ser a artista que sou hoje. Eu aprendi muito, foi uma escola incrível para mim. Mas 2020 está sendo um ano diferente, um ano de mudanças. Eu estou muito empolgada pelos projetos que vão vir daqui pra frente, vocês me conhecem, não consigo ficar parada muito tempo no mesmo lugar, então vem coisa muito legal por aí.