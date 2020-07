Mayra Cardi revela novas traições de Arthur Aguiar e declara: - Poderia ter passado doenças à minha filha

25/07/2020 | 14:10



Mayra Cardi voltou a fazer revelações sobre Arthur Aguiar. Em vários vídeos publicados no Instagram Stories, na noite da última sexta-feira, dia 24, ela expôs novas traições do ex-marido ao contar que recebeu prints de conversas entre ele e outras mulheres, inclusive garotas de programa.

Recentemente, a life coach alegou que só havia exposto apenas 10% das traições e que descobriu que o ator começou a sair com outras mulheres enquanto ela amamentava a filha do casal, Sofia, de um ano de vida.

- Gente, a quantidade de absurdos me dá nojo real. Eu vou dividir um negócio com vocês, porque eu sempre estou falando para vocês que eu mastigo caco de vidro com a boca fechada, que é para sorrir por fora enquanto que por dentro a gente está sangrando. Em geral, eu tenho só o que agradecer, porque as pessoas têm sido muito solidárias, elas têm me amparado muito, começou Mayra.

Por outro lado, ela falou das mensagens ruins que recebe.

- Mas sempre tem uma ou outra, espírito de porco, que não tem a menor ideia do que está falando e manda uma pérola: ah, supera!. Não tem a ver com superar. Hoje, diferentemente de quando começou tudo isso, nem se o Arthur viesse cravejado de brilhante eu falaria com ele. Eu não falaria com ele, que é para não tê-lo perto de mim, afirmou.

Visivelmente emocionada, a empresária revelou que a possibilidade de ela voltar com Arthur é nula.

- A quantidade de nojeira asquerosa que chegou até mim, de p*****a, de desvio de caráter... Não existe a menor possibilidade. Não ouso nem falar de uma volta, é o mínimo de respeito. Se houve uma coisa que ele nunca teve por mim foi respeito. É a pessoa mais nojenta que eu já conheci na minha vida. É triste falar isso do pai da minha filha.

E continuou:

- Vocês não têm ideia do quanto é triste e fúnebre olhar para a própria vida e ter que anular três anos. Isso nunca me aconteceu. Nunca imaginei que teria que apagar três anos da minha vida, como se nunca tivessem acontecido, porque nunca aconteceram. Foram uma mentira. Sempre foram. Não existiu um único dia que tenha sido verdade. É muito bizarro, destacou.

Mayra ainda contou sobre as mensagens que recebeu com as provas das traições de Arthur.

- Todos os dias chegam muitos prints, e-mails... Eu ainda pagava os programas dele. Umas prostitutas bonitas, com certezas caras, porque não têm cara de p**a barata. Eu estava bancando caro, ironizou.

Para ela, as atitudes de seu ex-companheiro envolvem muito mais uma traição moral do que apenas física.

- É muito triste tudo isso, porque não tem a ver com traição física, tem a ver com traição moral. Com a maneira como a pessoa te destrata, te manipula e mente. Olha para tua cara e fala que é fiel, que não te trai, que nunca te trairá, que morre e se mata se você terminar, o mundo acaba, e de repente você descobre que toda a sua fantasia, toda a sua história de amor, era uma coisa bizarra, lamentou.

Na sequência, relembrou quando começou a divulgar as informações que tinha, pouco depois da separação do casal.

- Quando eu disse que eram 16 traições, eu não sabia nem um quinto. Já passaram de 50. Não consigo nem mais quantificar. O mais triste de tudo é saber que estava grávida quando essa p*****a começou. Quando estava amamentando, poderia ter passado doenças à minha filha. Isso não foi pensado em nenhum momento. Isso me choca, é [a falta de] caráter, isso é muito sério! A quantidade de parceiras que ele teve... Isso é bizarro! Ele não pensou na filha dele. Já fiz testes de saúde, mas farei de novo e vou continuar fazendo, prosseguiu.

Mayra, então, mostrou conversas de Arthur com Tais Lambertini, enviadas pela própria por meio do Instagram. No bate-papo, Arthur indica que já havia se encontrado com ela uma vez e que gostaria de repetir a dose.

Será que você vai querer repetir qualquer dia desses? Só que dessa vez, eu quero ir sem ser cliente, só para ser diversão mesmo, para relaxar!, escreve o artista, na conversa publicada.

Em um dos prints exibidos por Mayra, Tais conversa com a empresária.

Eu sou bastante transparente. Não sou Arícia. Ele usou seu dinheiro sim para me pegar e eu assumo isso!, afirmou ela.

A coach reforçou, inclusive, que recebeu autorização de Tais para divulgar os prints.

- Coloquei isso da Tais porque ela autorizou, óbvio. Ela já até colocou na rede social dela. Eu estava reparando nesse caso... Ela é uma pessoa que trabalha com isso. A pira dele era trair as pessoas, enganar, se sentir superior, manipular e passar a perna. Nem a prostituta ele queria pagar. Estava tentando convencer a prostituta a dar para ele de graça. Isso é um desvio de caráter muito grande, argumentou.

Aí Mayra desabafou:

- Sai com a prostituta paga e depois quer comer de graça? Enganar tanto tempo assim, foi só a trouxa aqui. Não vai sair usando todas as pessoas assim, passando a perna no mundo inteiro. Uma hora a casa cai, ressaltou.

Por fim, ela disse:

- Obviamente, eu não sabia de todas essas traições. Quando soube, terminei. Sabia, claro, que eu vivia em um relacionamento abusivo de ciúme. Mas essa p*****a toda, eu soube agora. Pistoleiro, nojento, asqueroso. Não consigo dizer o sentimento que tenho hoje do que ele fez com a nossa vida, com a nossa família. Que bandido foi esse com quem me casei? Ele não vale nada e não merece a minha compaixão. Não merece nada, nem o meu desprezo.

A nova revelação, seguida da divulgação de várias conversas, levaram o nome de Arthur Aguiar aos assuntos mais falados do Brasil no Twitter. Muitos internautas criticaram a postura do ator, alegando que ele deveria ser cancelado.

Eu nunca imaginei que o Arthur Aguiar fosse esse cara que a Mayra está expondo, surreal, escreveu uma pessoa.

Arthur Aguiar é tão ridículo que me faz torcer pela Mayra Cardi, e ficar feliz por ela ter se livrado do embuste. Esse cara deve ser tarado, doente... Sei lá, ressaltou outra.

Até o momento, o artista não se pronunciou sobre as falas de Mayra.