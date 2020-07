Grande ABC disponibiliza 263 postos

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



27/07/2020 | 00:05



De semana passada para esta o número de vagas oferecidas por meio dos centros públicos de emprego do Grande ABC e da agência de recrutamento Luandre, com unidade em Santo André, caiu de 301 para 263 postos. Essa movimentação sugere que parte das vagas já foi preenchidas pela companhias da região. Neste momento de pandemia do novo coronavírus, vale destacar que moradores que buscam colocação no mercado de trabalho contam com plataformas virtuais para manter a busca por oportunidades de emprego.

A cidade com maior oferta de vagas é São Bernardo, com 128 oportunidades, sendo 31 para auxiliar de limpeza, 24 para ajudante de carga e descarga e 25 para auxiliar de linha de produção. Interessados devem enviar currículo para e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br, indicando a vaga desejada.

Em seguida está São Caetano, que dispõe de 68 chances. O cadastro é por meio do plataforma Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano). Há outros 19 postos em Santo André. A inscrição é realizada pelo portal https://empregabrasil.mte.gov.br.

Em Diadema, dez das 15 oportunidades são para motoristas carreteiros. Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br. Em Mauá, existem 11 postos. As oportunidades estão ofertadas no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS, para candidatos que já têm perfil no centro público. É possível também comparecer à Rua Jundiaí, 63 – bairro Matriz, que está com o atendimento no horário reduzido, das 10h às 14h.

Em Ribeirão Pires, as sete vagas disponíveis podem ser concorridas por meio do portal Emprega Brasil, o mesmo do que o de Mauá.

Já na agência de recrutamento Luandre estão disponíveis 15 vagas, entre elas para consultor de negócios, assistente de faturamento, operador I e auxiliar de enfermagem (centro cirúrgico), com salário de até R$ 4.500. Interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.

ESTUDANTES

Alunos dos ensinos médio, técnico, tecnólogo e superior que buscam chance de estágio podem se cadastrar às 110 vagas oferecidas por empresas instaladas na região. As oportunidades são do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios). As bolsas-auxílio vão de R$ 500 a R$ 2.000, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.nube.com.br.