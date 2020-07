INSS tem alternativa para exigências na pandemia

Do Diário do Grande ABC



O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em São Paulo criou alternativa para que os segurados possam cumprir as exigências. Como as agências estão fechadas em virtude da pandemia do coronavírus – e podem ser abertas em 3 de agosto –, os segurados que pediram algum serviço do instituto e estão com exigência para ser cumprida poderão entregar cópia da documentação num sistema semelhante ao drive thru, chamado Exigência Expressa. Essa é opção para os segurados que estiverem com dificuldade em anexar seus documentos pelo Meu INSS (no site gov.br/meuinss ou no aplicativo para celulares) e está disponível em todo o Estado.

As exigências são emitidas quando a pessoa solicita benefício ou serviço no INSS, mas durante a análise é verificada a necessidade de apresentação de documentação adicional para conclusão do processo. As exigências feitas aos segurados continuam podendo ser cumpridas anexando a documentação pelo Meu INSS.

Para saber quais documentos devem ser apresentados, o interessado deve consultar o telefone 135, o Meu INSS ou entrar em contato com os plantões cujos telefones e endereços de e-mails constam nas portas das agências.

É imprescindível que as cópias estejam legíveis e sem rasuras. Dentro do envelope, além da cópia da documentação solicitada na exigência, deverá haver a cópia de um documento de identidade com foto (RG ou carteira de habilitação) do segurado. Também deverá estar declaração da autenticidade e veracidade das informações prestadas. O envelope poderá ser entregue em qualquer uma das agências do INSS no Estado, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Não há necessidade de agendamento prévio para a entrega.