Cidades da região podem ter serviço de telemedicina para triagem de Covid

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/07/2020 | 00:01



O IV (Instituto Votorantim), com apoio do Banco BV, vai selecionar, por meio de edital, dez municípios para participar do programa Telemedicina Inteligente, que aumenta a capacidade de atendimentos virtuais das cidades. Um dos critérios de seleção é ter mais de 350 mil habitantes. Na região, Santo André, São Bernardo, Mauá e Diadema podem participar.

Segundo dados de 2019 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil tem 74 municípios elegíveis. Eles têm até segunda-feira para se inscrever no edital. A escolha também leva em conta o IVM (Índice de Vulnerabilidade Social Municipal), elaborado pelo próprio IV, que leva em consideração fatores como a proporção da população idosa, o PIB (Produto Interno Bruto) per capita, o número de leitos hospitalares e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e o número de respiradores por 100 mil habitantes. A atualização do ranking, divulgada semana passada, põe as sete cidades da região entre as 11 primeiras da Grande São Paulo.

“Se o município for pouco vulnerável à pandemia, mas, por exemplo, está com curva crescente dos casos e mortes, isso é levado em conta, principalmente porque a ferramenta apoia o município diante dessa dificuldade de conter a evolução da doença”, destaca a gerente de inovação e desenvolvimento institucional do IV, Talita André.

A iniciativa oferece a telemedicina como solução de triagem, que utiliza robô para teleorientar pacientes com os sintomas da Covid-19. O paciente entra no site da prefeitura ou pelo WhatsApp e pode tirar dúvidas. Uma vez identificado o risco do paciente, ele é monitorado por 14 dias ou sobe para o segundo nível de atendimento, via chat ou telefone, com auxílio de profissionais da saúde. Se for necessário, o paciente vai para o nível três, a teleconsulta, por meio de videochamada com médico.

“Além de pacientes que são identificados na trajetória de risco de maneira antecipada, evita a ida de pessoas a unidades de saúde. A plataforma ainda oferece a geolocalização do usuário”, ressalta Talita.

A Prefeitura de São Caetano oferece o serviço desde o início da pandemia. São Bernardo já se inscreveu no edital. Diadema e Mauá têm interesse e Santo André respondeu que não recebeu a comunicação sobre o edital.