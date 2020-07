Casa de Referência para Mulher em Mauá celebra três anos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



24/07/2020 | 19:03



A Casa de Referência Para Mulher Helenira Preta, em Mauá, completa três anos neste sábado, 25 de julho, data em que também se celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha. Construída pelo Movimento de Mulheres Olga Benário, com o objetivo de pressionar o poder público para a construção de um centro de referência para mulheres, a casa atende mulheres em situação de violência tanto de Mauá quanto de outras cidades, com profissionais que atuam de forma voluntária e sem apoio governamental. O equipamento fica em um imóvel que foi ocupado e recuperado pelo movimento de mulheres, na Rua Almirante Barroso, 146, Vila Bocaína.

A comemoração de três anos da casa, a terceira no País organizada pelo movimento, vai contar com uma assembleia com militantes de diversos bairros da cidade. Respeitando as medidas de segurança necessárias no contexto da pandemia da Covid-19, no evento ocorrerão debates sobre as próximas tarefas, em uma realidade de aumento dos casos de violência notificados no Grande ABC. Segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, apenas no período de quarentena, entra 24 de março e 31 de maio, as delegacias da região registraram 1.406 boletins de violência doméstica, média de 21 casos ao dia. Em abril e maior, duas mulheres foram vítimas de feminicídio na cidade. Especialistas afirmam que a pandemia agravou a situação das vítimas de violências doméstica, que passaram a conviver mais tempo e mais próximas dos agressores.