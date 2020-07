Viviane Araújo exibe barriga trincada ao dançar de biquíni e coladinha ao namorado, Guilherme Militão

24/07/2020 | 19:10



Viviane Araújo compartilhou um vídeo fofo e descontraído na tarde desta sexta-feira, dia 24, em seu perfil oficial do Instagram. Nas imagens, a atriz aparece dançando coladinha ao namorado, Guilherme Militão, e exibe um corpo de dar inveja em um biquíni amarelo. Aos 45 anos de idade, Vivi sorri e se diverte na presença do amado e dos amigos, chamando a atenção ainda para uma barriga bem trincada. Vale ressaltar que o vídeo é da virada do ano de 2019 para 2020, portanto, não é atual.

Nos comentários da publicação, os fãs elogiaram o casal e também a beleza de Vivi.

Amoooo esse casal. Felicidades, escreveu um seguidor.

Ai, você não cansa de ser linda, não?, questionou outra.

Muito bom ver que você está feliz, rainha, comemorou uma terceira.

O corpo, meu amoooorrr, apontou um último.