Desafio de Redação 2020 reagenda datas para ampliar participação de estudantes

Luís Felipe Soares



25/07/2020 | 23:59



O Desafio de Redação 2020, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), teve prazos estendidos. Agora, os participantes podem fazer tanto o cadastro quanto entrega da redação até 30 de setembro. As inscrições devem ser realizadas em www.dgabc.com.br/desafioredacao.

Os professores também podem realizar o cadastro dos alunos e enviar os textos pela internet, ampliando as chances de os jovens locais de marcarem presença na disputa literária. Docentes também podem mandar seus textos e concorrer com material desenvolvido por outros educadores.

Podem participar do Desafio de Redação estudantes de escolas públicas e particulares do Grande ABC, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas. O tema escolhido para a edição deste ano ano é As Lições da Pandemia Para a Construção de Um Futuro Melhor.

O anúncio dos ganhadores está marcado para 16 de novembro. O texto escolhido como o melhor dará ao autor uma bolsa integral de estudos de ensino superior na USCS.