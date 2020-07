50 fotos mostram como está sendo a reabertura da Disney World

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



28/07/2020 | 10:18



A reabertura da Disney World, em Orlando, se deu em meio a uma grande polêmica, já que a Flórida, onde fica o complexo, segue com muitos casos e mortes relacionadas ao novo coronavírus – atualmente, o estado é o segundo pior lugar do mundo na proporção entre contaminados e milhares de habitantes, perdendo apenas para o Arizona.

Outro centro de lazer do grupo nos Estados Unidos, a Disneyland da Califórnia, por exemplo, segue com portões fechados. Em Honk Kong, a Disney reabriu e, após cerca de um mês, voltou a fechar por conta do aumento de casos de covid-19 na região. Na França, o complexo da Disneyland Paris foi reaberto nesta semana.

Fotos da reabertura da Disney World

Nada disso, porém, impediu que milhares de pessoas visitassem o Magic Kingdom, o Epcot, o Hollywood Studios, o Animal Kingdom depois que eles reabriram (os dois primeiros em 11 de julho, e os dois últimos em 15 de julho), após permanecerem fechados por quase quatro meses. Isso sem contar o espaço de compras e gastronomia Disney Springs, que está funcionando a todo vapor.

Procedimentos de segurança

Uma seleção de 50 fotos oficiais divulgadas pelo complexo do Mickey revela como está sendo, na prática, a reabertura da Disney World. Pelas imagens, é possível ver a checagem de temperatura na entrada e visitantes e funcionários vestindo máscaras, item obrigatório para quem deseja acessar qualquer um dos centros de lazer.

Além disso, há sinais e marcações que recomendam o distanciamento social, tanto nos espaços comuns como nas filas das atrações. Os carrinhos e outros compartimentos usados durante as experiências não são completamente ocupados, com áreas bloqueadas entre os assentos (apenas pessoas da mesma família ou do mesmo grupo ficam sentam próximas).

Eles são higienizados a cada duas horas, mas cabe aos visitantes lavar as mãos com álcool em gel (há diversos displays espalhados pelos parques) e evitar tocar o rosto. Há muitos relatos de visitantes dizendo que quase não há espera para brincar, mesmo nas principais atrações.

Pelas fotos, também é possível notar que as famosas paradas foram reduzidas durante a reabertura da Disney World. Um ou outro carro alegórico passa, de vez em quando, com algum personagem, que acena a distância. Qualquer outro tipo de interação está suspenso, bem como os shows de fogos.

Os restaurantes e as lojas também adotaram procedimentos de segurança, como o incentivo aos pagamentos via aplicativo. Além disso, as bilheterias dos parques estão fechadas. Quem quiser visitá-los deve fazer reservas online com antecedência.

Vale lembrar que, no momento, a entrada de brasileiros nos Estados Unidos que não contam com visto imigratório (green card) ou cidadania americana está vetada.

Novidades da Disney World

Mesmo em situação atípica, a Disney World apresentou algumas novidades durante a reabertura. A principal delas é a nova pintura do Castelo da Cinderela, que ganhou detalhes dourados e tons acinzentados e de azul para se assemelhar aos símbolos do grupo em outros parques.

Além disso, a atração Mickey and Minnie’s Runaway Railway, inaugurada no Hollywood Studios poucos dias antes do anúncio da quarentena nos EUA, finalmente pode ser acessada pelo grande público. Confira um tour virtual por ela aqui.

Hotéis da Disney World

No momento, a maior parte dos hotéis da Disney World está operando. Todos eles adotaram medidas de segurança. Há opções em categorias econômica, moderada e luxuosa.

Durante os próximos dias, alguns deles estão reservados exclusivamente para os atletas e outros profissionais da NBA, a liga de basquete profissional americana, cujos jogos serão disputados no complexo de esportes da Disney World.