Viaje de carro: confira as atrações do Triângulo das Serras, perto de São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



27/07/2020 | 11:18



Para quem pretende viajar de carro e está seguro com a flexibilização das medidas de isolamento social, uma boa dica pode ser conhecer o Triângulo das Serras, próximo a São Paulo. A região, que conta com plantações de oliveiras, vinícolas, sítio de produção de shitake, microcervejarias e venda de produtos artesanais, fica situada entre os municípios de São Bento do Sapucai, Santo Antonio do Pinhal e Campos do Jordão.

Atrações no Triângulo das Serras

Uma das opções de hospedagem mais rebuscadas para quem pretende viajar de carro perto de São Paulo é o Hotel Botanique, no Vale dos Mellos, em Campos do Jordão. As diárias partem de R$ 1.720 durante a semana e R$ 2.500 em finais de semana. Um dos destaques é o restaurante Mina, de cozinha farm to table, cujo conceito é baseado em produtos naturais cultivados na região.

Próximo ao Botanique está o Empório dos Mellos, um misto de restaurante e armazém com um menu de pratos feitos com ingredientes orgânicos. Ali pertinho também está a Fazenda Eisland, onde é possível provar gelatos (sorvetes) ao estilo italiano, com diversos sabores.

Quem gosta de assado não pode perder a visita ao Entre Villas, em São Bento do Sapucai. Além de oferecer vista para a Serra da Mantiqueira, o local brinda o visitante com uma venda de morangos e berries diversos, e ainda abriga uma vinícola.

Já no Refúgio do Shitake, dá para comprar cogumelos frescos colhidos diretamente de estufas. Os fãs de temperos diferentes, por sua vez, têm à disposição cerca de 32 variedades na Pharmacia de Quintal. E quem ama um belo azeite artesanal vai aproveitar os da marca Rossini, produzida pelo casal de mesmo sobrenome, que permite visita pelas oliveiras e degustação na pousada que administram.

No quesito cervejas, a Antonius Beer não decepciona. Fica em Santo Antonio do Pinhal e tem rótulos produzidos com a água da Mantiqueira. São seis variedades: Mantiqueira Ale, Gingerbier, Weiss, Rauchbier, Stout e Red Ale.

Arte e design também se fazem presentes no Triângulo das Serras por meio de boas iniciativas, como a Luz Azul, que promove experiências culturais e gastronômicas aos sábados. O atelier de Morito Ebine, ali perto, é mais uma parada obrigatória, com móveis de madeira maciça. A produção é pequena, o que confere às peças valor ainda maior. As cadeiras Weg e Saci, na faixa de R$ 3 mil reais cada, são famosas.

Trilhas, cachoeiras, roteiros para bikers, montanhas para escalar e desfrutar de belas vistas somam-se aos atributos do Triângulo das Serras.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Não é preciso sair do país para encontrar paisagens repletas de belezas conservadas. Os destinos naturais mais lindos do Brasil contam com opções ricas em natureza, desde chapadas a praias espelhadas por diversos estados.

Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira aqui a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil.