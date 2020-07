Reunião virtual aberta tem foco nos pais de vestibulandos

da Redação



24/07/2020 | 11:35



Na próxima segunda-feira, da 27, às 19h30, a equipe de coordenadores do Colégio Singular e Cursinho Singular Anglo, com unidades em Santo André, São Bernardo e São Caetano, realizará uma reunião com os pais de vestibulandos. O encontro acontecerá por meio de seu canal no YouTube (https://www.youtube.com/user/SingularAnglo ), será aberto para toda comunidade e focado exclusivamente nos alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e cursinho.



A proposta da reunião é expor as novas estratégias adotadas pela rede de ensino desde o início da pandemia e novo modelo de aprendizagem on-line, tudo para que os estudantes não tenham nenhuma perda nos conteúdos, já que por meio de vários recursos e ferramentas pedagógicas, os estudantes continuam participando de aulas remotas e ao vivo pelo Google Meet, com a mesma qualidade das presenciais.



A equipe de coordenadores também abordará outros assuntos ligados à maratona de vestibulares, calendário de provas e como cada família pode ajudar os filhos nesse importante momento.