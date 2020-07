Bruna Thedy, que atuou no seriado Sandy & Junior, relembra romance escondido com Junior: - Virou um escarcéu

24/07/2020 | 11:11



Bruna Thedy, mais conhecida por ter vivido a personagem Ritinha no seriado Sandy & Junior, quando tinha 16 anos de idade, aparece também no documentário dos irmãos, Sandy e Junior: A História, que está disponível no Globoplay. Na produção, inclusive, ela aparece vez ou outra para dar algum depoimento.

Hoje, com 37 anos de idade, ela deu uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut, e revelou ter tido um breve namoro com Junior! Além disso, relembrou os rumores indicando que o cantor era gay. No documentário, ela aparece no episódio Boatos e Polêmicas e é mostrada uma imagem dela ao lado do cantor:

- A gente ficou no primeiro ano do programa. Descobriram na época, e eu não sei como. Porque era superescondido. Começaram a me ligar, foi uma situação. Eu, com 16 anos, não sabia como lidar. Me ligou a editora da revista Capricho dizendo que ia publicar de qualquer jeito. Me perguntou se a gente estava namorando. Eu disse: Não, não. A gente ficou. Virou um escarcéu porque tinha toda essa coisa por trás do Ju. Uma hora ele era gay e na outra ficava com todo mundo. Era f**a. Por isso surgiu essa foto minha [no documentário]. Depois o povo acabou esquecendo. Não fazemos a menor ideia de como vazou. A gente acha que foi alguém da produção. Na época, a gente não tinha maldade nem traquejo.

Bruna ainda deu detalhes do fim do relacionamento e diz que não teve outro ficante além de Junior:

- Era coisa de curtir. Não tinha qualquer tipo de compromisso. Os outros meninos viraram irmãos. Era muito mais amizade do que paquera, sem dúvida. Hoje, depois de tanto tempo, quando a gente se encontra, a energia é a mesma. Nada ali foi para frente [de relacionamentos]. Isso era segundo plano. Nada para levar a sério. O que era sério mesmo era a nossa amizade.

Ela ainda falou sobre o documentário e disse que fez uma maratona para assistir a todos os sete capítulos!

- Já vi tudo. Maratonei. Foi muito louco porque, além do documentário, disponibilizaram o show [da turnê Nossa História]. Tem um take em que apareço chorando. Você não sabe como isso repercutiu. Recebo mensagens diariamente e prints da cena. As pessoas dizem: Chorei muito vendo você chorando. Jamais imaginei que isso pudesse acontecer.

Atualmente, ela diz que não tem vontade de voltar a atuar na televisão e apresenta o Sempre Bem, programa do SBT que vai ao ar aos domingos.