Parceria entre Coop e startup gera aumento na demanda de reparos de celulares

24/07/2020



A área de produtos financeiros da Coop firmou há dois anos uma parceria com a startup Pitzi para a venda de serviços de reparo de celulares e smartphones. As vendas estiveram em ritmo constante de crescimento e, recentemente, a rede atingiu a marca histórica de 10 mil contratos comercializados, sendo que só no primeiro semestre deste ano, houve um aumento acima de 150% no volume de vendas quando comparado ao mesmo período de 2019.



Segundo Thiago Buratto, analista de produtos financeiros, este serviço tem como principal finalidade proteger os cooperados de eventuais custos e prejuízos provenientes de quedas, trincos de tela e oxidação dos celulares e smartphones. Tudo isso prezando sempre pela agilidade e facilidade no atendimento aos cooperados.



“O tempo médio de atendimento, entre a abertura da solicitação e o retorno do smartphone em perfeitas condições de uso gira em torno de 5 dias úteis, sem burocracia e com um atendimento totalmente personalizado. O procedimento é bastante simples. Caso o aparelho quebre, o cliente entra em contato comunicando o incidente e é orientado quanto ao envio do aparelho, sem custos, para a Pitzi que irá reparar e devolver o mais rápido possível”, explica Thiago.



Para garantir a qualidade dos serviços, a equipe de produtos Financeiros e a Pitzi investiram pesado em diversas ações como treinamentos, visitas em loja e campanhas de incentivos junto ao time das equipes de eletro da rede.