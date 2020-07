Fórmula 1 corta GP Brasil do calendário 2020

da Redação



24/07/2020 | 10:57



A Fórmula 1 optou por excluir o Grande Prêmio do Brasil do Mundial 2020. Os motivos para a decisão foram o calendário apertado e a situação com o surto do novo coronavírus no País. México e Estados Unidos também não vão receber as corridas na temporada pelo mesmo motivo.

Os três países estão entre os mais graves índices de infecção do mundo na atualidade. O GP de Austin, no Texas, seria realizado no dia 23 de outubro. Uma semana depois, a Fórmula 1 viajaria para a Cidade do México. Já, a corrida em Interlagos, em São Paulo, estava agendada inicialmente para 15 de novembro.

O Brasil não vai receber a F1 pela primeira em quase 50 anos. Em entrevista coletiva no dia 10 de julho, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a prova estava confirmada e que seria realizada com protocolos de saúde.