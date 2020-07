Licitação do Parque Matarazzo entra em fase final em São Caetano

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



24/07/2020 | 11:00



A Prefeitura de São Caetano está na fase final do processo de contratação de empresa que construirá um parque em parte do terreno que pertenceu às Indústrias Reunidas Matarazzo. Na quinta-feira, o governo José Auricchio Júnior (PSDB) publicou andamento da licitação com a classificação de propostas apresentadas para execução do projeto, uma das últimas etapas antes da assinatura do convênio. A estimativa do Palácio da Cerâmica é assinar a ordem de serviço até o fim de agosto.

Pela publicação, a Faconstru Construção, Sinalização, Administração e Participações apresentou o melhor valor na concorrência, mas não é garantido que ela tocará a obra. Isso porque a comissão de licitações da Prefeitura de São Caetano analisará a documentação apresentada pela firma. Ainda há prazo para protocolo de recursos das demais concorrentes – 14 empresas ofertaram proposta. Somente passada essa fase é que o contrato será encaminhado para assinatura.

Conforme a Secretaria de Obras da cidade, administrada por Maria de Lourdes da Silva, o início das intervenções depende apenas da emissão da ordem de serviço, o que deverá ser realizada nos últimos dias do mês de agosto. Assim que as obras do parque tiverem início, a pasta estima que as intervenções devam durar seis meses. O valor do equipamento está estimado inicialmente em R$ 10,8 milhões. Parte da verba para a construção do parque vem do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e da CAF (Corporação Andina de Fomento).

O espaço deverá contar com pista de caminhada e ciclovia com 600 metros, espelho d’água, playground, quadras poliesportivas, equipamentos de ginástica direcionada à terceira idade e espaço de lazer para animais de estimação.

A Prefeitura teve que aguardar quase 12 anos para que a área fosse liberada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) – o terreno era considerado contaminado depois de anos de funcionamento das Indústrias Matarazzo. A empresa vencedora para construir o empreendimento deverá realizar impermeabilização do solo, como consta no edital.

Uma das ideias da Prefeitura é de que o parque abrigue a tradicional Festa Italiana, que ocorre no parque Ermelino Matarazzo, que fica em frente ao terreno que abrigará o novo equipamento público, mas a intenção segue sob estudo.

A construção do Parque Matarazzo integra plano expandido do governo Auricchio de remodelar o bairro Fundação.