Conheça os 100 melhores hotéis do mundo em 2020

24/07/2020 | 11:18



Todos os anos, a publicação de turismo Travel + Leisure divulga o World’s Best Awards, uma lista com os 100 melhores hotéis do mundo. O luxuoso Capella Ubud, em Bali, na Indonesia, assumiu a primeira colocação do ranking de 2020. O Hotel Amparo, no México, e o Fogo Island Inn, no Canadá, completaram o cobiçado top 3, respectivamente.

Os hotéis foram selecionados com base na opinião e nos conhecimentos dos leitores da Travel + Leisure. Neste ano, a pesquisa foi encerrada em 2 de março. Por isso, as experiências analisadas e os resultados não foram influenciados pelos impactos da pandemia do novo coronavírus.

Na galeria, veja fotos do Capella Ubud, o primeiro colocado da lista:

Crédito: Divulgação Capella Ubud

Melhores hotéis do mundo em 2020

Confira o ranking completo dos 100 melhores hotéis do mundo:

1. Capella Ubud, Bali, Indonésia

2. Hotel Amparo, San Miguel de Allende, México

3. Fogo Island Inn, Newfoundland, Canadá

4. The Ritz-Carlton, Bali, Indonésia

5. Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, Ilhas Maldivas

6. Secret Bay, Portsmouth, Dominica

7. (empate) Raffles Istanbul, Turquia

7. (empate) Canaves Oia Epitome, Santorini, Grécia

9. (empate) Awasi Patagonia, Torres del Paine National Park, Chile

9. (empate) Singita Kruger National Park, África do Sul

11. Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, Málaga, Espanha

12. Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, Vale Sagrado, Peru

13. Shangri-La Hotel, at the Shard, Londres, Inglaterra

14. The Lodge & Spa at Brush Creek Ranch, Saratoga, Wyoming, Estados Unidos

15. Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Serengeti National Park, Tanzânia

16. Tensing Pen, Negril, Jamaica

17. Manoir Hovey, North Hatley, Quebec, Canadá

18. Deer Path Inn, Lake Forest, Illinois, Estados Unidos

19. The Leela Palace Udaipur, Índia

20. Katikies Santorini, Grécia

21. Oyster Box, Umhlanga Rocks, África do Sul

22. Anantara Chiang Mai Resort & Spa, Tailândia

23. Belmond Jimbaran Puri, Bali, Indonésia

24. The Oberoi Rajvilas, Jaipur, Índia

25. Burj Al Arab Jumeirah, Dubai

26. Royal Mansour, Marrakech, Marrocos

27. Hotel Café Royal, Londres, Inglaterra

28. The Oberoi, Mumbai, Índia

29. Ritz Paris, França

30. Explora Valle Sagrado, Vale Sagrado, Peru

31. Hotel Caesar Augustus, Capri, Itália

32. The Leela Palace New Delhi, Índia

33. Jamaica Inn, Ocho Rios, Jamaica

34. The Peninsula Shanghai, China

35. The Mulia Bali, Indonésia

36. Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz, Suíça

37. The Sukhothai Bangkok, Tailândia

38. Cala de Mar Resort & Spa Ixtapa, México

39. Rabbit Hill Inn, Lower Waterford, Vermont, Estados Unidos

40. (empate) The St. Regis Florence, Itália

40. (empate) Necker Island, Ilhas Virgens Britânicas

42. La Residence, Franschhoek, África do Sul

43. Rambagh Palace, Jaipur, Índia

44. Nayara Gardens, Arenal Volcano National Park, Costa Rica

45. The Oberoi Amarvilas, Agra, Índia

46. Hoshinoya Tokyo, Japão

47. The Lodge at Blue Sky, Auberge Resorts Collection, Park City, Utah, Estados Unidos

48. C Lazy U Ranch, Granby, Colorado, Estados Unidos

49. (empate) Lion Sands Game Reserve, Sabi Sand Game Reserve, África do Sul

49. (empate) The Mark, New York City, Estados Unidos

49. (empate) Sol y Luna, Vale Sagrado, Peru

52. Casa Chameleon at Las Catalinas, Guanacaste, Costa Rica

53. The Georges, Lexington, Virginia, Estados Unidos

54. Kamalame Cay, Bahamas

55. Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento, Itália

56. Rosewood Mayakoba, Playa del Carmen, México

57. (empate) The Reverie Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnã

57. (empate) The Silo, Cape Town, África do Sul

57. (empate) Bisate Lodge, Volcanoes National Park, Ruanda

57. (empate) Santa Monica Proper Hotel, Santa Monica, Califórnia, Estados Unidos

57. (empate) Belmond La Residencia, Mallorca, Espanha

57. (empate) Le Barthélemy Hotel & Spa, St. Bart’s

57. (empate) Singita Sabi Sand, Sabi Sand Game Reserve, África do Sul

57. (empate) Mandarin Oriental, Hong Kong, China

57. (empate) Florblanca Resort, Playa Santa Teresa, Costa Rica

57. (empate) Sonnenalp Hotel, Vail, Colorado, Estados Unidos

67. Six Senses Douro Valley, Lamego, Portugal

68. Turtle Island Resort, Fiji

69. The Middle House, Xangai, China

70. Grand Hotel Tremezzo, Lago de Como, Itália

71. COMO The Treasury, Perth, Austrália

72. Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, Cabo San Lucas, México

73. The St. Regis Mexico City, México

74. andBeyond Ngala Safari Lodge, Kruger National Park Area, África do Sul

75. Tierra Patagonia Adventure and Spa Hotel, Torres del Paine National Park, Chile

76. Canaves Oia Boutique Hotel, Santorini, Grécia

77. La Peer Hotel, West Hollywood, Califórnia, Estados Unidos

78. Katikies Mykonos, Grécia

79. Kasbah Tamadot, Atlas Mountains, Marrocos

80. The Wickaninnish Inn, Tofino, British Columbia, Canadá

81. Il San Pietro di Positano, Positano, Itália

82. Rosewood Beijing, China

83. (empate) Cap Rocat, Mallorca, Espanha

83. (empate) The Temple House, Chengdu, China

83. (empate) Gibb’s Farm, Karatu, Tanzânia

83. (empate) Explora Rapa Nui, Ilha de Páscoa, Chile

83. (empate) Rockhouse Hotel & Spa, Negril, Jamaica

88. Frangipani Beach Resort, Meads Bay, Anguila

89. Cavas Wine Lodge, Mendoza, Argentina

90. Hotel Santa Caterina, Costa Amalfitana, Itália

91. Sunset Key Cottages, Key West, Flórida, Estados Unidos

92. Vik Chile, Millahue, Chile

93. Twin Farms, Barnard, Vermont, Estados Unidos

94. Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa, Mazatlán, México

95.(empate) Nihi Sumba, Sumba Island, Indonésia

95. (empate) Viceroy Los Cabos, San José del Cabo, México

97. Mandarin Oriental, Munich, Alemanha

98. North Block Hotel, Yountville, Califórnia, Estados Unidos

99. (empate) The Milestone Hotel & Residences, Londres, Inglaterra

99. (empate) Inkaterra Hacienda Urubamba, Vale Sagrado, Peru