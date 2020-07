Após confirmar término com Gui Araújo, Anitta curte post de jogador de futebol e fãs especulam novo affair

21/07/2020 | 09:10



Anitta confirmou que seu relacionamento com Gui Araújo chegou ao fim. Ao participar de uma live no Instagram na última segunda-feira, dia 20, a cantora falou sobre o assunto após ser questionada por Laura Boton, apresentadora do canal latino Pop Talks.

- Sabia que esta pergunta viria. Sim, estou solteira. Tinha certeza que teria essa pergunta. Estou solteira e ponto, declarou.

E, conhecendo Anitta, não seria novidade saber que a fila dela já andou. Não é mesmo? Isso porque, segundo alguns fãs, foi só ela terminar com Gui Araújo para voltar a curtir as fotos postadas pelo jogador de futebol Pedro Augusto Cabral.

Pelo que parece, a cantora já seguia ele no Instagram, mas havia deixado de curtir as publicações por conta do relacionamento com o ex-participante do De Férias com o Ex Brasil. Os fãs, porém, logo perceberam que Anitta tinha voltado a prestar mais atenção em Pedro e já começaram a torcer por um romance entre os dois!

Está aprovado, Anitta kkkk, escreveu uma internauta.

Anitters, já viram o novo papai de vocês?, perguntou outra.

Anitta pega logo esse boy, mulher!, pediu uma terceira.

Segundo jornal Extra, Pedro Augusto é baiano e está sendo visto como promessa de novo galã do futebol brasileiro. Atualmente ele está passando a quarentena em Ilhéus, na Bahia. Será que ele vai dar uma passadinha no Rio de Janeiro assim como Gui Araújo fez?