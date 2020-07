São Caetano lança pesquisa sobre retorno de aulas presenciais

Da Redação



21/07/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano começou a questionar, ontem, alunos, responsáveis e professores da rede municipal de ensino quanto ao retorno às aulas presenciais a partir do dia 8 de setembro, como planeja o governo do Estado. O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) havia dito no fim de semana que não iria seguir as recomendações hierárquicas de retomada antes de ouvir a comunidade escolar.



A pesquisa é realizada pela plataforma Educação Conectada (gg.gg/scseduca), a mesma que os alunos utilizam para ter acesso ao material desenvolvido pela Secretaria de Educação do município durante as aulas não presenciais. “É fundamental que todos conversem sobre o assunto em casa e respondam esta pesquisa de opinião. Ela será um balizador das decisões que tomaremos”, convocou Auricchio.



A pesquisa ficará disponível na plataforma até o fim do mês e também está sendo divulgada por redes sociais e grupos de WhatsApp. A meta é conseguir ouvir a maior parte dos 22 mil alunos matriculados na rede municipal.



Segundo o secretário de Educação Fabricio Coutinho, além das questões sobre a retomada das aulas presenciais, a pesquisa busca avaliar a satisfação de alunos e famílias com relação à metodologia das aulas on-line, que, segundo a Prefeitura, chegaram a ter 95% de adesão – os estudantes que têm dificuldades para acessar a internet recebem material impresso. “Estamos buscando planejar as próximas ações de forma democrática, ouvindo a população. As opiniões também nos ajudarão a aprimorar a plataforma on-line e a qualidade das aulas”, comentou Coutinho.



O secretário acredita que será possível elaborar plano de retorno que contemple aulas presenciais e a distância, levando em consideração as demandas pedagógicas dos alunos e a necessidade de isolamento físico imposta pela pandemia do novo coronavírus. “Talvez possamos manter aulas virtuais e estabelecer plantões presenciais para alunos que estejam enfrentando alguma dificuldade. Mas qualquer decisão será tomada apenas após essa pesquisa”, afirmou o secretário.



O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, explicou que o planejamento de retorno das atividades presenciais a partir do dia 8 de setembro será mantido, com retorno gradual e em esquema do rodízio, caso todas as regiões do Estado permaneçam pelo menos 28 dias na Fase 2 (amarela) do Plano São Paulo de flexibilização. Na atualização de sexta-feira, apenas oito das 22 subdivisões estavam nesta condição, entre elas o Grande ABC.