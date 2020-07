Grande ABC acumula mais 30 mortes pelo novo coronavírus

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/07/2020 | 23:12



Com números inflados pelos registros de Diadema e Mauá, que não emitem boletins epidemiológicos nos fins de semana, o Grande ABC acumulou mais 30 mortes e 291 novos casos de Covid-19. Agora, no total, são 1.536 pessoas que perderam a vida para a doença e 32.370 diagnósticos positivos para o novo coronavírus.

Apenas Diadema informou 19 mortes ontem. Com isso, a cidade chegou a 304 perdas. Já em Mauá, foram mais três baixas, com 178 no total. Em relação aos casos, já são 4.738 diademenses infectados pela doença e 1.504 moradores de Mauá.



No geral, São Bernardo segue liderando a lista com o maior número de mortes, 540, e de casos confirmados, 13.243. Santo André aparece na sequência, com 345 perdas e 9.710 diagnósticos positivos. São Caetano tem 110 óbitos e 2.337 pessoas contaminadas, enquanto Ribeirão Pires tem 44 e 595, respectivamente. Por fim, em Rio Grande da Serra já morreram 15 pessoas e outras 243 tiveram contato com a doença.



No Estado, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Interior passou a região da Grande São Paulo (excluída a Capital paulista) em número de mortes. A informação foi divulgada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.



O Interior contabilizou 5.612 óbitos, ultrapassando os 5.318 registrados na Região Metropolitana. No geral, o Estado contabiliza 19.788 mortes, sendo 8.858 delas na Capital.



Em relação aos casos, o Interior alcançou os registros da Capital. “O Interior alcançou o número de casos da Capital. São 40% de casos no interior e 40% na Capital, com 166 mil em cada uma dessas regiões. Esta evolução veio se dando ao longo do último período”, disse Vinholi. O restante está na Grande São Paulo. O Estado registrou 416.434 casos confirmados do novo coronavírus até agora.



No Estado são 282.391 pessoas recuperadas, sendo que 59.210 foram internadas e tiveram alta. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 64,9% na Grande São Paulo e 66,8% no Estado. O número de pacientes internados é de 14.598, sendo 8.746 em enfermaria e 5.852 em unidades de terapia intensiva.



Na atualização diária do Ministério da Saúde, consta que foram registradas 632 novas mortes por Covid-19 entre domingo e ontem, totalizando 80.120. O balanço apresenta também 20.257 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. No total, 2.118.646 pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia e 1.409.202 se recuperaram.