Esperança científica

Do Diário do Grande ABC



20/07/2020 | 23:59



Após meses de notícias negativas sobre a proliferação da Covid-19, cuja disseminação atingiu o status de pandemia em 11 de março, finalmente começa a surgir alguma esperança no horizonte, com o avanço dos testes de vacinas com alto potencial de serem eficazes contra o novo coronavírus que, desde o fim de 2019, assombra o mundo. A imagem da chegada das 20 mil doses do imunizante chinês ao Brasil, onde vai ser submetido a mais provas, imediatamente entusiasmou a opinião pública, viralizando nas redes sociais. Ainda é cedo, evidentemente, para celebrar vitória sobre o inimigo invisível, mas o fardo se tornou um pouco menos pesado.

Embora existam outras vacinas em estado avançado de estudos de confirmação de eficácia, como a da Universidade de Oxford, do Reino Unido, a CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, parece ter conseguido mais atenção dos moradores do Grande ABC, certamente porque parte dos testes será tocada em parceria entre o Instituto Butantan e a USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Nove mil voluntários brasileiros começam hoje a colaborar na batalha mundial contra a Covid-19. Como bem disse o governador João Doria (PSDB), “é dia de esperança para milhões de brasileiros e para habitantes de outros países”. Se o imunizante se comprovar eficaz, as doses podem ser produzidas já neste ano.

A esperança representada pela vacina – seja a chinesa, a inglesa ou a de qualquer outra nacionalidade – é muito mais consistente que qualquer remédio ou terapia, falsamente milagrosos, que tenham encantado alguns incautos nos últimos meses. A confiança nos fármacos exaustivamente estudados e testados, afastados a mera especulação ou mero achismo, traz o endosso da ciência. E quando o imunizante finalmente for disponibilizado à sociedade será o momento oportuno para celebrar dupla vitória: uma contra o vírus terrível que já matou mais de 600 mil pessoas no mundo e outra sobre quem elegeu o conhecimento como alvo de sua pesada artilharia, como infelizmente se tem visto no Brasil.