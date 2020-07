Educação: agora vai?

Do Diário do Grande ABC



Mais um ministro da Educação foi anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Mas quanto tempo resistirá o professor Milton Ribeiro? Ligado ao setor privado, não podemos indicar que o novo ministro terá caminho suave. Sua falta de experiência na esfera pública e a instabilidade na base do próprio presidente são indícios de que Milton Ribeiro terá obstáculos dentro do governo.

Fora do bolsonarismo, o novo ministro terá que reconstruir as pontes destruídas pelos seus antecessores, Ricardo Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, com as esferas estadual e municipal e com a sociedade civil organizada, que pressiona o governo brasileiro por resultados concretos na educação.

O grande desafio será liderar a retomada das atividades educacionais no País. Acredito que o MEC (Ministério da Educação) deve finalmente reconhecer que 2020 foi ano perdido e flexibilizar os currículos, para que os impactos da pandemia na aprendizagem dos alunos não aprofundem a desigualdade.

Caminhar nesse sentido significa liderar diagnóstico profundo, construir metas coerentes e desenhar calendário que considere 2020 e 2021 como único ciclo de aprendizagem para o desenvolvimento de trabalho de recuperação que apresente resultados concretos. Isso significa, também, discutir o cancelamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), para que todos tenham as mesmas condições de largada no processo de ingresso no ensino superior.

Em paralelo, a nova gestão enfrentará alguns fatores de sucesso interdependentes entre si. Além do processo de retomada, a postura frente à ‘cruzada ideológica’, travada pela Presidência da República, será fator determinante do seu sucesso ou fracasso. Porém, sendo bem realista, esse é cenário, infelizmente, pouco provável sob a influência de presidente que já demonstrou não valorizar opiniões pautadas em dados e evidências científicas.

Além disso, o MEC deverá ser conduzido visando resultados práticos. Em quase dois anos de governo Bolsonaro, o Brasil tem seus índices de aprendizado estagnados e assiste a Estados e municípios agonizarem à espera de mais recursos. A aprovação de novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, mais equitativo e justo, em discussão no Congresso Nacional, deve ser a prioridade. Sem esse impulso, como pensar em novas tecnologias e política de qualidade no ensino?

Mesmo diante de horizonte de expectativa sem esperança de que tudo isso aconteça, desejo sucesso ao novo ministro. Agora vai?



Thiago Rocha de Paula é historiador, líder público da Raps e Fundação Lemann, integrante dos movimentos Agora e Acredito e aluno do Renova BR.



PALAVRA DO LEITOR

Sonho

Perdoem-me os políticos de um partido que é o mais corrupto de nossa história, sonhando com aliança de esquerda (Política, dia 18), mas vocês vão ter é pesadelo na próxima eleição. E vejam bem quem vocês vão ‘fritar’ para prefeito, pois o pleito já está perdido. Posso me enganar, mas o povo não aceita mais esse partido no comando de Santo André. E não só na cidade, mas na região.

Breno Reginaldo Silva

Santo André

Seja exemplo

O patrão da mulher que agrediu verbalmente fiscal sanitário no Rio de Janeiro agiu rápido e exemplarmente, demitindo-a, pois não queria sua empresa atrelada a esse tipo de gente. Então espero que o CNJ/TJ-SP (Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo) cumpra o seu dever de punir severamente o desembargador Eduardo Siqueira, pois, com certeza, os paulistas pagadores de impostos – que pagam seu salário – não querem esse tipo de gente decidindo sentenças!

Tânia Tavares

Capital

Vaccari

João Vaccari teve a vida revirada pelo avesso. A perseguição da Lava Jato executada por Sergio Moro – que é contrário ao nosso bravo companheiro –, foi uma das maiores injustiças deste nefasto capítulo da Justiça brasileira. Vaccari é honesto e leal. Lealdade que custou a sua liberdade, a paz, o sossego da sua família. Sem falar da tentativa de desonrar seu nome. Não para nós, que sempre acreditamos na sua conduta e o defendemos até o fim. Os advogados Pedro Dallari e Pedro Serrano, que assinam texto de apresentação de dossiê intitulado ‘A Verdade sobre Vaccari’, provam que as acusações infundadas da Operação Lava Jato não correspondiam à realidade dos fatos. O seu crime? Ser ex-tesoureiro do PT. Homem de confiança do nosso partido. Vaccari sofreu o diabo nas mãos dos seus perseguidores de toga, que, sem provas, o chantagearam ao limite para que o companheiro traísse a verdade e suas convicções. Mas Vaccari resistiu! Provou a sua inocência. Teve a sua pena suspensa pelo TRF (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). A verdade venceu!

Gércio Vidal

São Bernardo

Santander

Pais se superam para educar filhos. Esses jovens se tornam profissionais da área da saúde. Em plena pandemia trabalham muito. E mantêm poucos contatos familiares. Por isso, marginais se apossam de fotos e de dados pessoais para darem golpes financeiros em seus parentes, que recebem mensagens pelo WhatsApp solicitando transferências bancárias para pagamentos de fornecedores. Dizem que estão atendendo aos pacientes e não conseguem acessar os aplicativos para realizarem a operação. Impossibilitados de entrar em contato com os filhos, os pais acatam ao falso pedido. Nesse golpe, os dados para transferência bancária contêm o nome do correntista, CPF, agência e conta-corrente. Pergunto: após o golpe ser descoberto, o banco informado e boletim de ocorrência emitido, quais providências são tomadas? O prejuízo fica apenas na família do profissional da saúde? Por que o banco está isento de qualquer responsabilidade se ele abriu a conta que vitimou seu cliente? No meu caso, foi o Banco Santander, que se isentou de qualquer responsabilidade. Creio que seja obrigação do banco preservar a segurança dos seus correntistas e agir contra golpistas.

Regina Martinez

São Caetano

Agências

Que vergonha, ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), tirar dos pagadores de convênios o direito à cobertura do exame do PCR (Setecidades, dia 16). Com cinco diretores, bastando o voto de apenas três, eles decidem contra os interesses da sociedade, que é quem de fato paga os seus salários. Por que o Senado não resolve essa excrescência? Como pode essas agências criadas para proteger o cidadão protegerem as empresas? O Ministério Público e a PF (Polícia Federal) deveriam investigar as relações promíscuas entre essas agências reguladoras e as empresas que deveriam regular.

Izabel Avallone

Capital

Capitão

Que me desculpem os apoiadores do presidente – já que cada um é dono de suas predileções políticas –, mas Bolsonaro, infectado com a Covid-19, saudar meia dúzia de apoiadores no Planalto com a embalagem de cloroquina como se fosse troféu é de mau-caratismo inédito e atroz. Não respeita a ciência e muito menos a dor da população que, angustiada com os já 2,1 milhões de infectados e mais de 80 mil óbitos, ainda é obrigada a aguentar o charlatanismo desse irresponsável, que insiste em propagar esse medicamento. Quem vai interromper a desfaçatez desse inapto e desumano presidente? O Brasil não merece essa afronta.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)