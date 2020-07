Lutadores de S.Caetano se refugiam no Interior

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/07/2020 | 23:59



A pandemia do novo coronavírus proporcionou a quarentena, que provocou diversas medidas e restrições na tentativa de frear a disseminação da doença. Os esportes foram atingidos em cheio, tanto que os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começariam na sexta-feira, foram adiados para o ano que vem. E dois atletas classificados para representar o Brasil no taekwondo encontraram alternativa para seguir treinando: Milena Titoneli e Ícaro Miguel, junto de parte da equipe de lutas de São Caetano, seguiram viagem para o Interior e estão isolados em uma chácara, onde mantêm os treinos diariamente. Outros atletas presentes são a também taekwondista Raiany Fidelis (noiva de Ícaro) e até a veterana carateca Valeria Kumiazaki, que ainda busca a vaga olímpica.

O local, no Interior de São Paulo, é mantido em sigilo pelo coordenador do taekwondo são-caetanense, Marcelo Todaro. “Prefiro manter desta forma”, despistou. Porém, seja onde for (há indícios de ser na região de São Roque), a casa foi transformada num verdadeiro centro de treinamento. Foram instalados tatame, aparelhos de musculação e diversos outros equipamentos utilizados pelos atletas no dia a dia. “Quando veio a pandemia os técnicos Clayton e Reginaldo dos Santos tiveram a ideia de se isolar, para que seus atletas não perdessem o ritmo dos treinos, com seus devidos cuidados e com acompanhamento do médico da equipe, Dr. Thalles Messora”, explicou Todaro.

Na opinião dos atletas, este retiro que vem sendo proporcionado pela comissão técnica são-caetanense poderá ser um diferencial para os lutadores no futuro pós-pandêmico, quando as competições voltarem ao normal. E, no fim das contas, é alternativa para que não haja uma quebra nas atividades durante a preparação para a Olimpíada. “Com nosso centro de treinamento fechado devido à pandemia, não teríamos como dar sequência em nossa preparação para os eventos futuros. Esperar reabrir para voltar a trabalhar seria um tiro no pé. Ter a oportunidade de continuar treinando em alto nível mesmo durante a pandemia acredito que me coloca em vantagem para os próximos eventos”, exaltou Ícaro Miguel, que é lider do ranking mundial na categoria até 87 kg.

A opinião é similar à de Milena Titoneli, que estará nos Jogos do Japão na categoria até 67 kg. “Esse isolamento está sendo muito importante para nós, porque conseguimos seguir com o trabalho que já estava sendo feito, além de darmos atenção também a algumas coisas que precisamos melhorar, como técnicas, tratamento de fisioterapia, entre outros. Temos que ver sempre o lado positivo, mesmo passando por um momento tão difícil, conseguimos essa saída. Está sendo muito bem aproveitado por todos nós e com certeza fará total diferença”, declarou a competidora, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019.

Toda a delegação que está na chácara foi testada para a Covid-19. E, se por acaso alguém necessita deixar o local para resolver problemas fora do isolamento, refaz a testagem quando retorna. Tudo devidamente controlado. “O trabalho está sendo benfeito, seguindo o planejamento elaborado pelos técnicos. Estamos focados na Olimpíada de 2021, essa é nossa meta”, concluiu Marcelo Todaro.