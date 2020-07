Instagram Stories: aprenda a compartilhar músicas com vídeo do Spotify

Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/07/2020 | 17:18



No Spotify, os artistas podem disponibilizar pequenos vídeos para acompanhar uma música. O conteúdo é reproduzido em looping e tem o objetivo de mergulhar o usuário no universo da banda. Agora, esses filmes podem ser compartilhados via Instagram Stories. A seguir, o 33Giga ensina como usá-lo na rede social.

1. Acesse a música com vídeo do Spotify que você quer compartilhar no Instagram Stories. Depois, clique nas reticências, no canto superior direito.

2. Dê um toque em “Compartilhar”.

3. Selecione a opção “Histórias do Instagram”.

4. O Spotify importará o vídeo para o Instagram. Use os recursos da rede social para personalizá-lo como quiser. Ao finalizar, clique em “Seu story” e o conteúdo já estará disponível para seus amigos curtirem.

Na galeria, você confere o passo a passo em capturas: