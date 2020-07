Larissa Manoela diz que tem um histórico de traições em seus relacionamentos

20/07/2020 | 17:10



Larissa Manoela fez uma revelação sobre as traições de seus antigos relacionamentos. Em entrevista ao apresentador Matheus Mazzafera, a atriz contou que já perdoou situações de infidelidade, mas que não costuma guardar rancor e se deixar abalar por essa quebra de confiança.

- Tenho um histórico... Mas eu acho que tudo o que eu vivi, eu não me arrependendo de nada. Acho que me fez ser quem eu sou hoje. Tenho muito maturidade e me tornei uma pessoa melhor passando por tudo isso. Então eu não fico sofrendo, remoendo e tudo mais. Eu sou uma pessoa evoluída, que toco a minha vida e vou evoluindo para não cometer o mesmo erro e deixar que aquilo aconteça de novo.

Larissa, de 19 anos de idade, atualmente namora com o ator Leo Cidade. Outras relações famosas da artista foram com os astros João Guilherme e Thomaz Costa.