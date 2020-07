Mudança de Opinião

Marcio Bernardes



20/07/2020 | 16:50



Há algumas semanas contamos aqui sobre o resultado da pesquisa pessoal que fizemos com amigos sobre a volta do futebol. Das 100 pessoas anotadas e registradas deu empate rigoroso. De ambos os lados vieram opiniões radicais a favor e contra. Na semana passada, em nova pesquisa, os favoráveis pela volta do futebol marcaram 68% das opiniões. Saudade da bola rolar em São Paulo.

Pêsames

Nunca é tarde para reverenciar a memória de José Paulo de Andrade. O Brasil perdeu um dos seus maiores comunicadores de rádio. Competente, contundente, independente e muitos outros adjetivos fazem do Zé Paulo uma referência que enchem de orgulho sua família e amigos. Descanse em paz.

Cidadania

Quem mandou bem foi a torcida do Real Madri. Atendendo ao pedido dos jogadores não houve festa e aglomeração na capital depois da conquista do Espanhol. Respeito a orientação das autoridades médicas. Assim é que tem de ser.

A vez da arbitragem

Alguns deputados estão emendando a Medida Provisória 686 do Governo Federal. Eles querem que uma parcela do direito de arena seja destinada aos árbitros e assistentes. Isso é justo. A arbitragem, importante no futebol, nunca foi tratada com respeito e importância.

Sonho

Imagine em uma situação normal esse clássico entre Corinthians e Palmeiras. O anfitrião precisando desesperadamente do resultado. O visitante podendo afundar ainda mais o grande rival e liderar por pontos ganhos o campeonato. Infelizmente, por causa da pandemia e da longa paralisação, as coisas não estão tão empolgantes assim.

Mudança radical

Julio Casares conseguiu unir vários grupos políticos em torno da sua candidatura. A promessa aos são-paulinos seria contratar Muricy Ramalho para o lugar de Raí e Rogério Ceni como treinador. Outras mudanças também são prometidas. Mas até dezembro tem muito chão pela frente e muita coisa pode mudar o rumo das coisas.

Maioria

16 dos 20 representantes dos clubes da Série A são favoráveis a Medida Provisória que concede ao mandante o direito de transmissão. O Congresso Nacional dificilmente vai revogar o ato do governo, mas já há 91 emendas. A Rede Globo terá a primeira grande derrota da sua história. O assunto é polêmico e divide opiniões.

Copa 2022

A Fifa divulgou o formato da próxima Copa do Mundo. Assim, tenta evitar desconfianças de que o evento não seria realizado. Pretende também desta forma tranquilizar patrocinadores e detentores dos direitos de transmissão, que por sinal, estão caríssimos. Serão quatro jogos por dia em uma primeira fase mais curta. A conferir.