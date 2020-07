Johnny Ortiz, ator do filme de Breaking Bad, é preso após ser acusado de tentativa de assassinato

20/07/2020 | 16:10



Johnny Ortiz, ator famoso por ter participado de El Camino: Um Filme de Breaking Bad, foi preso após acusações de tentativa de assassinato, de acordo com o site TMZ.

O ator teria sido preso no final de maio, e está atrás das grades desde então. Segundo a publicação, Johnny teria sido detido com outro homem, chamado Armando Miguel Navarro, após os dois tentarem matar um rapaz chamado Brian Duke, sob ordens de o líder de uma gangue. Não se sabe ao certo o papel que Ortiz desempenhou no suposto crime, já que Navarro foi acusado de estar segurando a arma.

Johnny alega ser inocente, e sua família está tentando arrecadar o valor necessário para pagar a fiança - avaliada em um milhão e 120 mil dólares, quase seis milhões de reais - por meio de um financiamento colaborativo. Em declaração oficial, seus familiares disseram o seguinte:

Johnny é tudo para a nossa família. Ele faz tudo para ajudar a comunidade hispânica. Ele está na cadeia lutando para se provar inocente.

Johnny terá uma audiência preliminar nesta segunda-feira, dia 20.

Além do filme de Breaking Bad, o ator também participou de longas como Ali e McFarland dos EUA, além da série American Crime.